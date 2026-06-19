La polémica sentencia de Joao Neves sobre su compañero Cristiano Ronaldo que provocó gran revuelo en Portugal

Portugal inició su participación en el Mundial 2026 con un empate 1-1 frente a República Democrática del Congo , un resultado que dejó interrogantes sobre el rendimiento del equipo de Roberto Martínez. Sin embargo, una vez finalizado el encuentro, gran parte de la atención se trasladó a la conferencia de prensa y a una frase de Joao Neves que rápidamente se convirtió en tema de debate.

El mediocampista del PSG, que además fue el autor del único gol portugués, respondió una consulta relacionada con la influencia de Cristiano Ronaldo dentro del seleccionado. Su respuesta generó múltiples interpretaciones y provocó una intensa reacción entre los aficionados portugueses.

"Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, pero ahora mismo no es diferente a nosotros. Solo es un jugador más para ayudar. No es diferente a los demás", afirmó Neves ante los medios. Aunque algunos interpretaron sus palabras como un mensaje vinculado a la idea de colectivo que intenta transmitir el plantel, otros las consideraron una crítica hacia el histórico capitán.

La repercusión fue inmediata. En redes sociales, numerosos usuarios cuestionaron las declaraciones del volante y defendieron la figura de Cristiano Ronaldo , uno de los máximos referentes en la historia del fútbol portugués.

El contexto también contribuyó a amplificar la discusión. El delantero de Al Nassr tuvo una actuación discreta ante el conjunto africano y continúa atravesando una prolongada sequía goleadora en grandes torneos internacionales. Según las estadísticas, acumula diez partidos consecutivos entre Eurocopas y Mundiales sin convertir.

Ese escenario alimentó las especulaciones sobre su titularidad para los próximos compromisos de Portugal frente a Uzbekistán y Colombia, dos encuentros que podrían resultar decisivos para el futuro del equipo en el certamen.

Roberto Martínez respaldó públicamente a Cristiano Ronaldo

Tras el empate, el entrenador Roberto Martínez fue consultado sobre el rendimiento del capitán y sobre la decisión de mantenerlo en el campo durante todo el partido. Su respuesta fue contundente y dejó en claro cuál es su postura respecto al papel de Cristiano dentro del seleccionado. "No tiene sentido sacar al máximo goleador del fútbol mundial de un partido en el que se necesitan goles", señaló el técnico español al explicar por qué no realizó modificaciones en esa posición.

Cristiano Ronaldo no pudo guiar a Portugal a la victoria en el debut. EFE

Las declaraciones del entrenador contrastaron con el debate que se generó alrededor de las palabras de Joao Neves. Con el foco puesto ahora en el próximo compromiso mundialista, la selección portuguesa intentará dejar atrás la polémica y concentrarse en la búsqueda de su primera victoria en el torneo.

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