Lionel Scaloni hizo una tajante advertencia tras el 3-0 de Argentina a Argelia

La Selección argentina arrancó el Mundial 2026 con el pie derecho ... o más bien con el zurdo. Con un espectacular Lionel Messi que se despachó con un hat-trick , el vigente campeón del mundo goleó 3-0 a Argelia en Kansas City es impuso condiciones para ilusionarse con la cuarta.

De todos modos, pese a la alegría y la ilusión que generó este impactante debut triunfal, Lionel Scaloni sabe que no es momento todavía de confiarse y mantuvo la cautela luego del encuentro. Pero no solo hizo una advertencia puertas adentro, sino también a todos los equipo que puedan cruzarse en el camino.

"No va a pasar que nos confiemos; nos fortalece saber que si hacemos las cosas bien y trabajamos como hoy se lo pondremos difícil a los demás para que nos ganen", apuntó el entrenador albiceleste en la conferencia de prensa, tras lo cual hizo un raconto de las experiencias previas del equipo y de lo que está sucediendo en este torneo.

"Ser candidatos es el menor problema que tenemos. Este equipo sabe muy bien que cualquiera nos puede ganar. Si te confiás un poquito cualquiera te puede ganar, tenemos un montón de ejemplos. En este Mundial están pasando cosas raras. Si trabajamos como hoy será difícil que nos ganen, puede pasar, pero será difícil", remarcó.

"Para nosotros el grupo sigue siendo lo primero. Cuando hemos tenido dificultades hemos salido de la mejor manera. Y ver como la gente nos apoya desde afuera es algo increíble, que queda grabado en las retinas y no podemos hacer otra cosa que solamente disfrutar", apuntó luego Scaloni .

Y concluyó con un análisis del encuentro: "El desarrollo del partido estaba complicado. En el primer tiempo hicieron las cosas bien. Sabíamos cómo iban a jugar ellos y dónde nos iban a poner en dificultad. Nos faltó un poco más de tenencia en el primer tiempo. Más allá del gol anulado no tuvieron grandes situaciones".

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