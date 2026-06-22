Presenta:

Deportes

|

Argentina

Las mejores fotos de la previa de Argentina vs. Austria en un Dallas teñido de celeste y blanco

Miles de hinchas argentinos coparon las inmediaciones del AT&T Stadium para acompañar a la Selección en su segundo partido del Mundial 2026.

MDZ Deportes

El mensaje de Emily para Lionel Messi, una zurda con la 10 como Leo.&nbsp;

El mensaje de Emily para Lionel Messi, una "zurda con la 10" como Leo. 

EFE

La ilusión mundialista volvió a sentirse con fuerza en Texas. Desde temprano, los fanáticos de la Selección argentina le pusieron color y pasión a las horas previas del duelo ante Austria.

A medida que se acercó el comienzo del partido, las calles y alrededores del AT&T Stadium comenzaron a poblarse de camisetas albicelestes, banderas y familias llegadas desde distintos puntos del mundo para acompañar a la Selección.

El clima festivo se adueñó de Dallas, donde miles de argentinos transformaron la previa en una verdadera celebración. Entre canciones, fotos y rituales de cancha, la pasión volvió a decir presente en una nueva función de la Scaloneta.

Estas son las mejores imágenes de una jornada especial, marcada por el calor texano y el incondicional apoyo de los hinchas argentinos en las horas previas al choque con Austria.

Las mejores fotos de la previa de Argentina vs. Austria

Concordia, Entre R&iacute;os, presente en Dallas.

Concordia, Entre Ríos, presente en Dallas.

Aficionados argentinos sin entadas antes del partido del Mundial 2026 entre Argentina y Austria

Aficionados argentinos sin entadas antes del partido del Mundial 2026 entre Argentina y Austria

Desde todos los lugares del territorio nacional alientan a la Scaloneta en USA.&nbsp;

Desde todos los lugares del territorio nacional alientan a la Scaloneta en USA.

Maradona, "presente" en una fecha especial para la Selecci&oacute;n.&nbsp;

Maradona, "presente" en una fecha especial para la Selección.

Triplete de "Messis" en Dallas.&nbsp;

Triplete de "Messis" en Dallas.

Archivado en

Notas Relacionadas