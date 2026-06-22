Las mejores fotos de la previa de Argentina vs. Austria en un Dallas teñido de celeste y blanco

Miles de hinchas argentinos coparon las inmediaciones del AT&T Stadium para acompañar a la Selección en su segundo partido del Mundial 2026.

El mensaje de Emily para Lionel Messi, una "zurda con la 10" como Leo.

La ilusión mundialista volvió a sentirse con fuerza en Texas. Desde temprano, los fanáticos de la Selección argentina le pusieron color y pasión a las horas previas del duelo ante Austria.

A medida que se acercó el comienzo del partido, las calles y alrededores del AT&T Stadium comenzaron a poblarse de camisetas albicelestes, banderas y familias llegadas desde distintos puntos del mundo para acompañar a la Selección.

El clima festivo se adueñó de Dallas, donde miles de argentinos transformaron la previa en una verdadera celebración. Entre canciones, fotos y rituales de cancha, la pasión volvió a decir presente en una nueva función de la Scaloneta.

Estas son las mejores imágenes de una jornada especial, marcada por el calor texano y el incondicional apoyo de los hinchas argentinos en las horas previas al choque con Austria.