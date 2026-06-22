Propofol, bebidas e insecticidas: las importaciones de Argentina provenientes de Austria

Argentina importa desde Austria medicamentos, bebidas y alimentos para perros por millones de dólares.

Este lunes, la Albiceleste se enfrenta a Austria, en su segundo partido del Mundial 2026. Más allá del partido por la segunda fecha del grupo J, el país europeo es uno de los principales proveedores de Argentina en medicamentos, bebidas y alimentos para mascotas.

En lo que va del año, las importaciones provenientes de Austria ascendieron a US$49,3 millones en el acumulado de los primeros cinco meses del año, según se desprende del Sistema de consulta de comercio exterior de bienes del Indec. Así, vienen en aumento cuando en todo 2025 el guarismo implicó US$54,1 millones.

Las principales importaciones de Argentina provenientes de Austria En 2026, las principales compras al país europeo fueron:

productos inmunológicos US$16,6 millones.

medicamentos c/hormonas polipeptídicas o proteínicas US$5,9 millones.

Bebidas no alcohólicas US$3 millones.

Medicamentos c/ácidos nucleicos o heterocíclicos US$2,8 millones.

Insecticidas US$2,8 millones.

Medicamentos c/hormona del crecimiento (somatropina) US$2,5 millones.

Alimentos para perros o gatos US$1,2 millones. Otro dato que se destaca son las importaciones de propofol, que si bien en 2026 son por US$400 mil, el año pasado implicaron US$1,6 millones.

Las exportaciones de Argentina a Austria En cuanto a las ventas hacia el país europeo, en lo que va del año Argentina exportó hacia Austria por US$6,5 millones. El año pasado, el guarismo fue de US$15,4 millones.