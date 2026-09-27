La tremenda banca de un expiloto de la F1 a Franco Colapinto tras su grave error en Bakú

En medio de la fuerte ola de críticas que está recibiendo, un destacado excorredor de la máxima manifestó su apoyo a Franco Colapinto.

En un Gran Premio de Azerbaiyán que venía desarrollándose de manera positiva, Franco Colapinto quedó en el centro de la escena tras su grave error en la relargada, que les costó la carrera a él, Pierre Gasly y Lando Norris. Y además de recibir una sanción de 5 posiciones en la próxima fecha, fue foco de las más vehementes críticas.

Juan Pablo Montoya bancó a Franco Colapinto tras su error en Bakú X @SC_ESPN El colombiano, que supo correr en la máxima de 2001 a 2006 y que en muchas oportunidades ha sido muy duro con Colapinto, en esta ocasión decidió ser comprensivo con él: "Lo difícil en ese caso es que eres agresivo, ves una oportunidad y tienes que admirarlo", apuntó en la transmisión de F1TV tras la carrera.

Tras esto, graficó su punto comparando al pilarense con Verstappen: "Admiro a la gente que lo intenta. Cuando tienes un reinicio, lo ven como una oportunidad. Algunas personas ven un reinicio como 'no quiero perder una posición', y Franco es el tipo que quiere ir y aprovecharla. Cuando siempre eres el tipo, como Max, que siempre ve una oportunidad para aprovecharla, vas a cometer errores".

"El problema es que, cuando estás tan atrás, ya sabes, es como un embotellamiento: todos van levantando y levantando, y ves que él frena y va a llevarse puesto a alguien, así que se aparta y se va hacia el interior. Casi detuvo el auto. Sí, cometió un error y se llevó puesto a su compañero de equipo y también dejó fuera a Lando. Quiero decir, cometió un error, pero estuvo cerca", sentenció finalmente Montoya.