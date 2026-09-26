¡No se puede creer! Colapinto cometió un grosero error, chocó a Gasly y abandonó en el GP de Azerbaiyán

Colapinto chocó a su compañero en la relargada en Bakú y ambos quedaron fuera de carrera, en un nuevo capítulo de la creciente tensión dentro de Alpine.

Franco Colapinto tuvo un inesperado final en el Gran Premio de Azerbaiyán. Cuando buscaba avanzar en las últimas vueltas después de una estrategia diferente, el argentino protagonizó un fuerte incidente en la relargada tras el Safety Car: impactó contra su compañero Pierre Gasly y el francés terminó chocando también con Lando Norris. Los tres quedaron fuera de carrera.

El piloto de Alpine venía realizando una carrera en el décimo puesto y había aprovechado la neutralización para ingresar a boxes y colocar neumáticos blandos. La intención era afrontar el tramo final con una estrategia distinta y aprovechar el ritmo de las gomas nuevas para intentar avanzar posiciones. Sin embargo, todo cambió en cuestión de segundos cuando los autos volvieron a acelerar.

En la relargada, Colapinto terminó tocando a Gasly, quien perdió el control de su Alpine y posteriormente impactó contra el McLaren de Norris. El golpe dejó a los tres monoplazas dañados y sin posibilidades de continuar. Así, Alpine sufrió un duro golpe al perder a sus dos pilotos en el mismo incidente, mientras que McLaren también se quedó sin uno de sus autos.

Video: el choque de Colapinto a Gasly en el GP de Azerbaiyán X @SC_ESPN El accidente se produjo justo cuando la carrera había ganado emoción después de la aparición del Safety Car. La neutralización había reducido considerablemente las diferencias y había agrupado a todo el pelotón, generando un escenario ideal para las últimas vueltas. Colapinto buscaba aprovechar ese contexto para ir hacia adelante, pero terminó protagonizando el episodio que puso punto final a su participación.