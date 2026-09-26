Presenta:
Franco Colapinto abandonó el GP de Azerbaiyán tras un choque con Gasly y Norris.
En Vivo

En vivo: tras el choque con Gasly, Franco Colapinto abandonó en el Gran Premio de Azerbaiyán

Tras el incidente con Gasly y Norris, Franco Colapinto no pudo seguir en la carrera y abandonó tras 26 carreras al hilo completándolas.

MDZ Deportes

El minuto a minuto de Colapinto en el GP de Azerbaiyán

Russell vs. Verstappen la gran batalla por el 1° lugar

El británico y el neerlandés batallan mano a mano para quedarse con el triunfo en Bakú. Isack Hadjar va en camino a subirse al podio en el 3° lugar.

Piastri bloquea en la vuelta 1 y se va de la pista

El australiano se pasó y cayó del tercer puesto al 15. Russell, Verstappen y Hadjar, los tres de arriba.

Abandonan Norris, Colapinto y Gasly

Error de Colapinto: chocó a Gasly y perdieron muchas posiciones

En la relanzada, Franco Colapinto cometió un grosero error, chocó Pierre Gasly en la primera curva y cayeron hasta los últimos puestos.

Se termina el Safety Car y se relanza la carrera

Safety Car: se la pegó Albon en la curva 4

El piloto de Williams sufrió un fuerte choque en la salida de la curva 4 y tuvo que abandonar. Esta es la gran oportunidad para todos los pilotos de entrar a cambiar gomas.

Insólito error de Norris: se pasó de largo en la frenada y perdió dos puestos

En la recta principal, Norris se fue de largo y pese a no chocar, el campeón del mundo perdió dos lugares (Gasly y Norris).

Verstappen aguanta a Hadjar

El francés está a tres décimas. El neerlandés se queja de los neumáticos amarillos. ¿Habrá orden de equipo para devolver la posición en la pista? "Díganle que siga empujando", pide el joven compañero del tetracampeón, que en la vuelta 19 fue ocho décimas más rápido.

Franco Colapinto no pudo retener a Antonelli y cayó al 10° lugar

Colapinto no le hizo ni pelea a Antonelli y terminó perdiendo el 9° lugar contra el gran potencial del Mercedes. De todos modos, se ubica en zona de puntos.

Atento, Colapinto: se le viene Antonelli

El italiano sigue acercándose al piloto argentino y ahora está a 2s de alcanzarlo. Por el momento, Colapinto se mantiene 9°.

Hamilton lo pasa a Norris y toma el 6° puesto

En la gran recta de Bakú, el siete veces campeón del mundo adelantó al vigente campeón del mundo para ubicarse 6°.

Colapinto gestiona la goma media y acerca Antonelli.

El argentino sigue noveno, a 3s2 de Gasly; tiene a Bearman décimo, a casi cuatro segundos. A ellos se les acerca el líder del campeonato, que pasó a Lawson y está 11°.

Abandona Stroll

El piloto canadiense de Aston Martin sufrió un problema en su monoplaza y dejó el auto parado en la curva 15 teniendo que abandonar la carrera.

Russell le saca ventaja a Piastri y Red Bull va por todo

El líder de la carrera le sacó 3s de ventaja al australiano, quien está conteniendo los embistes de Verstappen y Hadjar, quienes se ubican 3° y 4°.

Verstappen ganó tres posiciones y ya se encuentra 5°

El tetracampeón del mundo pasó a Gasly, Hamilton y Norris en tres vueltas para escalar al 5° lugar y soñar con el podio en Bakú.

Correcta largada de Colapinto: se mantiene 9°

Colapinto movió bien en la largada y cuidó de gran manera su noveno lugar en Bakú. Ahora, por delante tiene a su compañero de equipo, Gasly.

Russell movió bien y mantiene el primer lugar

El piloto británico cuidó muy bien la cuerda en la primera curva y mantuvo el primer lugar. No obstante, Leclerc no pudo contener a Piastri y el de McLaren tomó el 2° lugar.

Colapinto, listo para el GP de Azerbaiyán

La grilla de partida del GP de Azerbaiyán

Archivado en

Te recomendamos