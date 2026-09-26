En vivo: tras el choque con Gasly, Franco Colapinto abandonó en el Gran Premio de Azerbaiyán

Franco Colapinto afrontará este sábado, desde las 8, el Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito callejero de Bakú. El piloto argentino partirá desde la novena posición, pese a haber finalizado décimo en la clasificación, debido a la penalización que recibió Carlos Sainz, lo que permitió al de Alpine ganar un lugar en la grilla. George Russell se quedó con la pole position para Mercedes, mientras que Pierre Gasly comenzará la carrera desde el séptimo puesto.