"Muy mal": la dramática radio de Colapinto tras el accidente en Bakú

El argentino regresó a boxes tras el impacto y habló con su equipo mientras se confirmaba el final de su carrera en Bakú.

Franco Colapinto quedó fuera del Gran Premio de Azerbaiyán después del accidente que protagonizó durante el relanzamiento de la carrera. El argentino llegó pasado a la primera curva, bloqueó por completo y terminó impactando contra Pierre Gasly, en una maniobra que también involucró a Lando Norris.

El piloto de Alpine consiguió regresar a boxes, pero rápidamente entendió que los daños en su monoplaza impedían continuar. Mientras desde el equipo intentaban evaluar el auto, la comunicación por radio expuso la reacción de Colapinto inmediatamente después del incidente.

X @SC_ESPN Colapinto asumió la responsabilidad por radio Su ingeniero Stuart Barlow le pidió que mantuviera altas las revoluciones para preservar las temperaturas de la unidad de potencia y le indicó que el objetivo era intentar volver a pista. La respuesta del argentino fue contundente: “No, amigo, estamos fuera. Lo siento, amigo. Lo siento a todo el equipo”.

Desde Alpine insistieron con la instrucción de ingresar a boxes y revisar el monoplaza. Finalmente, el equipo confirmó el retiro y le indicó a Colapinto que apagara el auto. El argentino volvió a comunicarse con Barlow y profundizó su pedido de disculpas.

“Sí. Lo siento. Un lo siento muy grande a todos. Lo siento a Pierre. Muy mal, me bloqueé por completo”, expresó Colapinto, que de esa manera asumió la responsabilidad por el incidente que terminó con su carrera y la de su compañero.