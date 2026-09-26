El descarado reclamo de Lando Norris a la FIA tras el incidente que provocó Colapinto en Bakú

Lando Norris no pudo contener la bronca y le pidió a la FIA que tome medidas más estrictas tras lo sucedido con el argentino en el GP de Azerbaiyán.

El accidente que protagonizó Franco Colapinto durante el relanzamiento del Gran Premio de Azerbaiyán generó una fuerte reacción en el paddock. El argentino llegó demasiado rápido a la primera curva, impactó contra su compañero Pierre Gasly y el francés terminó chocando contra Lando Norris, que quedó fuera de carrera junto a los dos pilotos de Alpine.

Después de la competencia, Norris no ocultó su enojo y apuntó directamente contra Colapinto. El campeón del mundo fue contundente al cuestionar la maniobra y reclamó que la FIA sea mucho más estricta ante este tipo de incidentes: “Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a imponer suspensiones por este tipo de cosas”, sostuvo el británico, quien también remarcó el elevado costo que representa para los equipos la destrucción de piezas.

Lando Norris pidió que la FIA suspenda a Colapinto tras el incidente en Bakú El piloto de McLaren también fue consultado sobre el relanzamiento de George Russell, quien demoró la aceleración antes de que el pelotón volviera a competir. Sin embargo, Norris descartó que la decisión del líder pudiera justificar lo ocurrido y aseguró que los pilotos que circulan detrás deben anticipar situaciones de este tipo, especialmente con los neumáticos y frenos todavía fuera de su temperatura ideal.

Colapinto desató el caos en la relargada del GP de Azerbaiyán: chocó a Gasly y Norris. EFE Norris fue todavía más duro al referirse al nivel de conducción que espera de los pilotos de Fórmula 1. El británico sostuvo que en la categoría deben competir los mejores y cuestionó que errores de esta magnitud puedan terminar dejando fuera de carrera a otros competidores. Para el actual campeón, lo ocurrido en Bakú excedió lo que considera un simple incidente de carrera.

Finalmente, Norris fue consultado sobre qué sanción debería recibir Colapinto si los comisarios no toman una medida acorde con su reclamo. Su respuesta fue contundente: consideró que provocar un accidente de estas características durante un relanzamiento debería implicar, como mínimo, una suspensión de una carrera. Las palabras del británico suman así un nuevo capítulo a un domingo complicado para el argentino, que abandonó junto a Gasly y quedó bajo la lupa de todo el paddock.