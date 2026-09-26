Toda de Franco, pero no es el fin del mundo: Colapinto y un error que no puede borrar todo lo bueno

El accidente de Bakú fue responsabilidad de Franco Colapinto , no hay vueltas que darle. El argentino llegó pasado al relanzamiento, bloqueó antes de la primera curva y terminó impactando contra Pierre Gasly , en una secuencia que también involucró a Lando Norris. El resultado fue el abandono de los dos Alpine , además de una oportunidad perdida para un equipo que podía aspirar a sumar puntos importantes.

El error adquiere mayor repercusión por el contexto de una semana marcada por la tensión entre Colapinto y Gasly . El francés denunció amenazas contra él y su familia después de la polémica en Madrid, mientras que la tensión siguió durante la qualy en Bakú. Todo eso hizo que el accidente del domingo tuviera una carga adicional.

El accidente admite pocas interpretaciones: Colapinto deberá asumir el costo deportivo de una decisión equivocada en un momento especialmente sensible de la carrera. El propio argentino reconoció inmediatamente lo ocurrido y evitó buscar explicaciones externas. “Muy mal, me bloqueé por completo”, dijo por radio, antes de disculparse con Alpine y con Gasly.

Esa respuesta no modifica el resultado ni evita las consecuencias que puedan surgir del incidente, pero sí establece con claridad dónde quedó situada la responsabilidad.

Gasly terminó sin posibilidades de sumar y Norris, que quedó involucrado en la secuencia, fue especialmente crítico : “Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a imponer suspensiones por este tipo de cosas”, sostuvo el británico. Y agregó: “Cuesta mucho dinero, todas mis piezas ahora están en la basura. La gente debería ser suspendida porque eso no es conducir; eso no merece estar en la Fórmula 1”.

Las palabras de Norris reflejan el impacto que tuvo el incidente. Colapinto debe hacerse cargo de esa parte de la historia. Pero reconocer la gravedad del error no obliga a convertir Bakú en una conclusión sobre todo su recorrido en la temporada.

El ruido alrededor no cambia todo lo bueno

Las redes sociales volvieron a amplificar el episodio y, como suele ocurrir, aparecieron nuevamente quienes estaban esperando una oportunidad para cuestionar a Colapinto. El accidente de Bakú habilitó una catarata de críticas que, en muchos casos, exceden el análisis de lo ocurrido en pista.

pic.twitter.com/diePk4rC0W — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 26, 2026

Pero el contexto también importa. Colapinto llegó a esta carrera en medio de una temporada en la que logró conseguir resultados relevantes y sostuvo una regularidad que incluso le permitió acumular 31 Grandes Premios sin abandonar con Alpine. Ese registro se terminó en Bakú, pero no desaparecen por eso las actuaciones que lo construyeron.

El argentino lleva 27 puntos en el campeonato, con un gran desempeño en los dos Grandes Premios anteriores. A lo largo del año consiguió resultados destacados en Canadá, donde terminó sexto y obtuvo el mejor resultado de su trayectoria en la Fórmula 1, y sumó en ocho de las 15 carreras disputadas hasta el momento. Por eso, el error de este sábado pesa, y mucho.

Una rápida oportunidad para responder en la pista

El próximo compromiso será el Gran Premio de Baréin, del 2 al 4 de octubre, en el circuito de Sepang, y Colapinto tendrá una nueva oportunidad para volver a ponerse al volante después de un fin de semana que seguramente dejará mucho para revisar puertas adentro.

El desafío, en este punto, será también mental. Franco no debe borrar este error de su memoria, pero sí decidir qué lugar ocupa dentro de su temporada. Sabe que se equivocó y tendrá que convivir con las consecuencias sin permitir que una maniobra desafortunada se transforme en una duda permanente cada vez que vuelva a encontrarse en una situación límite.

Franco Colapinto venía atravesando una temporada de crecimiento y regularidad antes del episodio que terminó con su carrera en Bakú. EFE

No se trata de hacer como si nada hubiera pasado, sino de recuperar la confianza y volver a tomar decisiones con la convicción que le permitió construir una temporada de crecimiento y regularidad. El resultado de Bakú no cambia lo que consiguió hasta ahora, pero sí le plantea un desafío diferente: demostrar que puede procesar el golpe sin perder todo lo construido.

La próxima carrera llegará rápido. Y allí, más que en cualquier explicación, estará la posibilidad de responder. No para borrar el error, sino para que sea una parte de su temporada y no aquello que termine definiéndola.