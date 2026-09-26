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Franco Colapinto

Tras el accidente de Colapinto con Gasly, así quedaron los pilotos de Alpine en el campeonato mundial

Colapinto quedó 12° en el campeonato tras el accidente que protagonizó en Bakú y que dejó a Alpine sin puntos en una carrera ganada por Russell.

Luciano Chiapasco

Luciano Chiapasco

Colapinto, Gasly y Alpine se fueron amargados de Bakú.&nbsp;

Colapinto, Gasly y Alpine se fueron amargados de Bakú. 

@AlpineF1Team

El Gran Premio de Azerbaiyán terminó con un sabor amargo para Franco Colapinto y Alpine. El argentino había conseguido largar dentro del top 10 y tenía una oportunidad concreta de sumar puntos, pero un error durante la relargada después del Safety Car desencadenó un accidente que también involucró a Pierre Gasly y Lando Norris. Los tres quedaron fuera de carrera y la escudería francesa se marchó de Bakú con las manos vacías.

Colapinto intentó ganar posiciones en la primera curva del relanzamiento, pero estiró demasiado la frenada, bloqueó y perdió el control de su Alpine. El monoplaza terminó impactando contra Gasly, quien a su vez chocó contra Norris. La maniobra provocó uno de los abandonos más importantes de la carrera y dejó al equipo sin ninguno de sus dos autos cuando ambos todavía tenían posibilidades de pelear por puntos.

Video: el choque de Colapinto a Gasly en Bakú

¿Cómo quedó la tabla de posiciones del campeonato mundial de Fórmula 1?

El resultado también tuvo consecuencias para el campeonato. Mientras George Russell aprovechó la accidentada competencia para quedarse con la victoria después de haber largado desde la pole, Kimi Antonelli avanzó desde el 16° puesto hasta finalizar quinto y consiguió mantenerse en la cima del Mundial de Pilotos. El italiano suma ahora 302 puntos, seguido por Russell con 236, mientras que Colapinto permanece 12° con 27 unidades y Gasly ocupa el décimo lugar con 41.

En el campeonato de Constructores, el abandono doble también representó una oportunidad perdida para Alpine. La escudería francesa se mantiene sexta con 68 puntos, muy por detrás de Mercedes, que lidera con 538, y de Ferrari y McLaren. La falta de puntos en Bakú impidió que el equipo pudiera aprovechar una carrera en la que había logrado colocar a sus dos pilotos entre los diez primeros de la grilla.

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Colapinto se fue de Bakú con las manos vacías.

Para Colapinto, el desafío ahora será dejar atrás rápidamente un error que él mismo calificó como “grande y grande” y volver a enfocarse en las próximas fechas. El argentino venía atravesando una temporada de crecimiento y regularidad, pero el incidente de Bakú no solo terminó con su carrera sino que también complicó a su compañero y a Alpine en un momento en el que la escudería necesitaba sumar.

Tabla del Mundial de Pilotos de la F1 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 302 puntos
  2. George Russell (Mercedes) – 236 puntos
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) – 199 puntos
  4. Lando Norris (McLaren) – 186 puntos
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 179 puntos
  6. Max Verstappen (Red Bull) – 163 puntos
  7. Oscar Piastri (McLaren) – 120 puntos
  8. Isack Hadjar (Red Bull) – 86 puntos
  9. Liam Lawson (Racing Bulls/Red Bull) – 59 puntos
  10. Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos
  11. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 35 puntos
  12. Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos
  13. Oliver Bearman (Haas) – 20 puntos
  14. Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos
  15. Esteban Ocon (Haas) – 9 puntos
  16. Nico Hülkenberg (Audi) – 7 puntos
  17. Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos
  18. Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
  19. Fernando Alonso (Aston Martin) – 3 puntos
  20. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto
  21. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  22. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
  23. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

Tabla del Campeonato de Constructores de la F1 2026

  1. Mercedes – 538 puntos
  2. Ferrari – 378 puntos
  3. McLaren – 306 puntos
  4. Red Bull Racing – 263 puntos
  5. Racing Bulls – 81 puntos
  6. Alpine – 68 puntos
  7. Haas – 29 puntos
  8. Audi – 17 puntos
  9. Williams – 12 puntos
  10. Aston Martin – 3 puntos
  11. Cadillac – 0 puntos

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