Tras el accidente de Colapinto con Gasly, así quedaron los pilotos de Alpine en el campeonato mundial

Colapinto quedó 12° en el campeonato tras el accidente que protagonizó en Bakú y que dejó a Alpine sin puntos en una carrera ganada por Russell.

El Gran Premio de Azerbaiyán terminó con un sabor amargo para Franco Colapinto y Alpine. El argentino había conseguido largar dentro del top 10 y tenía una oportunidad concreta de sumar puntos, pero un error durante la relargada después del Safety Car desencadenó un accidente que también involucró a Pierre Gasly y Lando Norris. Los tres quedaron fuera de carrera y la escudería francesa se marchó de Bakú con las manos vacías.

Colapinto intentó ganar posiciones en la primera curva del relanzamiento, pero estiró demasiado la frenada, bloqueó y perdió el control de su Alpine. El monoplaza terminó impactando contra Gasly, quien a su vez chocó contra Norris. La maniobra provocó uno de los abandonos más importantes de la carrera y dejó al equipo sin ninguno de sus dos autos cuando ambos todavía tenían posibilidades de pelear por puntos.

Video: el choque de Colapinto a Gasly en Bakú X @F1 ¿Cómo quedó la tabla de posiciones del campeonato mundial de Fórmula 1? El resultado también tuvo consecuencias para el campeonato. Mientras George Russell aprovechó la accidentada competencia para quedarse con la victoria después de haber largado desde la pole, Kimi Antonelli avanzó desde el 16° puesto hasta finalizar quinto y consiguió mantenerse en la cima del Mundial de Pilotos. El italiano suma ahora 302 puntos, seguido por Russell con 236, mientras que Colapinto permanece 12° con 27 unidades y Gasly ocupa el décimo lugar con 41.

En el campeonato de Constructores, el abandono doble también representó una oportunidad perdida para Alpine. La escudería francesa se mantiene sexta con 68 puntos, muy por detrás de Mercedes, que lidera con 538, y de Ferrari y McLaren. La falta de puntos en Bakú impidió que el equipo pudiera aprovechar una carrera en la que había logrado colocar a sus dos pilotos entre los diez primeros de la grilla.

Colapinto se fue de Bakú con las manos vacías. Instagram @alpinef1team Para Colapinto, el desafío ahora será dejar atrás rápidamente un error que él mismo calificó como “grande y grande” y volver a enfocarse en las próximas fechas. El argentino venía atravesando una temporada de crecimiento y regularidad, pero el incidente de Bakú no solo terminó con su carrera sino que también complicó a su compañero y a Alpine en un momento en el que la escudería necesitaba sumar.