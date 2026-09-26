El accidente de Colapinto, desde todos los ángulos: el video que publicó la Fórmula 1

La secuencia permite observar cómo se produjo el contacto que terminó con tres pilotos fuera de carrera.

La Fórmula 1 compartió un video con diferentes ángulos de la caótica reanudación del Gran Premio de Azerbaiyán después del Safety Car. La publicación permite observar en detalle la secuencia que terminó con Franco Colapinto, Pierre Gasly y Lando Norris fuera de carrera.

EFE El argentino marchaba décimo cuando llegó a la primera curva tras el relanzamiento. Colapinto bloqueó al intentar frenar, se pasó de largo y terminó impactando contra su compañero de Alpine. El contacto también involucró al McLaren de Norris, que no pudo continuar en la competencia.

La Fórmula 1 mostró la secuencia completa El video publicado por la categoría reúne distintas tomas del incidente y también permite observar otros choques que se produjeron en los primeros metros de la reanudación. "¡Caos absoluto en la reanudación tras el coche de seguridad!", escribieron en las redes la Fórmula 1 junto a las imágenes.