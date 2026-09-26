La FIA sancionó a Colapinto por el choque con Gasly y Norris: qué castigo recibió y cuándo deberá cumplirlo

La FIA sancionó a Franco Colapinto por el accidente que protagonizó durante el Gran Premio de Azerbaiyán y que terminó con las carreras de Pierre Gasly y Lando Norris . Los comisarios determinaron que el argentino fue responsable del incidente ocurrido en la vuelta 36, durante el reinicio posterior al Safety Car.

La sanción establecida es de 10 segundos de penalización , pero Colapinto no pudo cumplirla durante la carrera porque debió abandonar tras el impacto. Por ese motivo, el castigo se trasladará a la próxima competencia y se convertirá en una penalización de grilla. La cantidad de posiciones que perderá todavía deberá determinarse en función de su clasificación y de la aplicación de la sanción.

El accidente se produjo cuando Colapinto llegó pasado a la primera curva y bloqueó los neumáticos al frenar. El Alpine impactó contra su compañero Gasly, cuyo auto terminó entrando en contacto con el McLaren de Norris. Los tres pilotos quedaron fuera de carrera como consecuencia de la maniobra.

La decisión de los comisarios llegó después de una carrera en la que el argentino había largado desde la novena posición, luego de haber alcanzado nuevamente la Q3. La sanción confirma la responsabilidad de Colapinto en el incidente y tendrá consecuencias deportivas más allá del abandono en Bakú.

Después del accidente, Norris cuestionó duramente la maniobra y planteó incluso la posibilidad de aplicar suspensiones para este tipo de incidentes . El británico sostuvo: "No lo he visto. Simplemente me sacaron de la carrera. Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a imponer suspensiones por este tipo de cosas. Es una imprudencia. La gente debería ser suspendida porque eso no es conducir; eso no merece estar en la Fórmula 1 ".

El piloto de McLaren quedó involucrado en la colisión después del contacto inicial entre los dos Alpine y abandonó la competencia sin poder sumar puntos. Gasly también terminó fuera de carrera cuando se encontraba en posición de sumar para Alpine.

Franco Colapinto fue sancionado por el incidente ocurrido durante el reinicio del Gran Premio de Azerbaiyán. EFE

Colapinto, por su parte, no intentó justificar lo ocurrido. Apenas terminó el incidente, reconoció el error y pidió disculpas tanto al equipo como a sus dos rivales involucrados. "Simplemente un gran error. Bloqueé completamente con los neumáticos fríos y los frenos fríos y quedé fuera de control. No hay mucho más que decir aparte de pedirle disculpas al equipo, a Pierre y también a Lando", expresó el argentino después de la carrera.

X @SC_ESPN

La sanción de la FIA se suma así a las consecuencias deportivas de un incidente que terminó prematuramente con la participación de los tres pilotos. Para Colapinto, el episodio tendrá además un efecto directo en su próximo Gran Premio, ya que deberá afrontar la siguiente clasificación y carrera con la penalización de grilla que se desprende del castigo impuesto en Bakú.