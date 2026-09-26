Colapinto tendrá rápida revancha: cuándo vuelve a correr tras el abandono en Bakú

Tras el accidentado fin de semana en Bakú, el argentino tiene por delante un nuevo desafío en el calendario.

Franco Colapinto tendrá una rápida oportunidad para recuperarse del accidentado Gran Premio de Azerbaiyán. El argentino volverá a correr con Alpine el próximo fin de semana, cuando la Fórmula 1 se traslade a Malasia para disputar el Gran Premio de Baréin en el circuito de Sepang.

La carrera se desarrollará entre el viernes 2 y el domingo 4 de octubre y marcará el regreso de la Fórmula 1 a Sepang después de nueve años. El trazado malasio fue sede por última vez en 2017 y ahora recibirá de manera excepcional el GP de Baréin, que fue trasladado de su fecha original debido a la situación en Medio Oriente. La decisión fue confirmada por la Fórmula 1 y la FIA.

Colapinto llegará a esta fecha después del abandono en Bakú, donde un incidente durante el reinicio posterior al Safety Car terminó también con las carreras de Pierre Gasly y Lando Norris. El argentino afrontará además un fin de semana particular porque será su primera participación en el circuito de Sepang.

X @SC_ESPN Todos los horarios del GP de Baréin en Malasia La actividad comenzará durante la madrugada argentina. La primera práctica libre será el viernes 2 de octubre a la 1:30, mientras que la FP2 se disputará a las 5:00. El sábado 3 habrá una tercera sesión de entrenamientos a la 1:30 y la clasificación comenzará a las 5:00.

La carrera se disputará el domingo 4 de octubre desde las 4:00 de la madrugada de Argentina y tendrá una extensión de 56 vueltas. El circuito de Sepang cuenta con 5,543 kilómetros y es reconocido por sus largas rectas, fuertes frenadas y condiciones de calor y humedad, además de la posibilidad de lluvias repentinas.