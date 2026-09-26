La contundente reacción de Verstappen tras el accidente de Colapinto, Gasly y Norris
El neerlandés habló sobre lo ocurrido en Bakú y dejó una mirada diferente a la que había expresado uno de los principales involucrados.
Mientras Lando Norris reclamó una sanción de una carrera para Franco Colapinto por el accidente que también involucró a Pierre Gasly, Max Verstappen ofreció una mirada muy diferente sobre lo ocurrido en el Gran Premio de Azerbaiyán. El neerlandés, que terminó segundo en Bakú, fue consultado por el incidente durante la conferencia de prensa posterior a la carrera.
Verstappen consideró que el error del argentino no justificaba una penalización de semejante magnitud y destacó especialmente la actitud que tuvo Colapinto después del choque. “Creo que mientras el piloto que lo provocó sea consciente de lo que hizo y pida disculpas, son cosas que pasan”, explicó el piloto de Red Bull.
El neerlandés también puso el episodio en contexto y señaló que la maniobra pudo estar condicionada por las características de la pista en ese sector. “Un pequeño error o una mala apreciación, bloqueás los neumáticos en el interior, donde hay poco agarre... Es un poco desafortunado que haya involucrado a tantos autos, pero son cosas que pasan”, sostuvo.
La reacción de Verstappen
La conclusión de Verstappen fue todavía más clara al ser consultado por la posibilidad de una sanción deportiva más severa. “No es agradable para ninguno de los involucrados, pero una suspensión de una carrera me parece un poco demasiado”, afirmó, en una postura que quedó en contraste directo con el reclamo que Norris había realizado horas antes.
El británico fue uno de los tres pilotos que quedaron fuera de competencia como consecuencia del accidente. Tras la carrera, sostuvo que la FIA debería comenzar a aplicar suspensiones por este tipo de incidentes y consideró que Colapinto había cometido una imprudencia que merecía un castigo mayor.
El accidente se produjo durante el relanzamiento posterior al Safety Car. Colapinto bloqueó al llegar a la primera curva, impactó contra el Alpine de Gasly y el francés terminó entrando en contacto con el McLaren de Norris. Los tres abandonaron la carrera como consecuencia de la secuencia.
Colapinto, sancionado
Colapinto, por su parte, asumió la responsabilidad inmediatamente después del accidente y pidió disculpas al equipo, a Gasly y a Norris. Esa reacción fue precisamente uno de los aspectos que Verstappen destacó al analizar lo ocurrido.
La FIA finalmente sancionó al argentino con 10 segundos, una penalización que deberá trasladarse a la próxima carrera debido a su abandono en Bakú. El debate sobre la gravedad del castigo, sin embargo, dejó dos posiciones claramente diferenciadas entre los pilotos: Norris reclamó una suspensión, mientras Verstappen consideró que esa medida sería excesiva.