El duro mensaje de Briatore contra Colapinto tras el choque en Bakú y la advertencia sobre "medidas" en Alpine

Flavio Briatore cuestionó a Franco Colapinto por el choque con Pierre Gasly en el GP Azerbaiyán, que también provocó el abandono de Lando Norris.

El Gran Premio de Azerbaiyán terminó de la peor manera para Alpine. Franco Colapinto chocó a su compañero Pierre Gasly en el reinicio de la carrera y ambos abandonaron, mientras que el incidente también derivó en el retiro del piloto britanico de McLaren y actual campeón de la Fórmula 1, Lando Norris.

La dura crítica de Briatore a Colapinto Después de la carrera, Flavio Briatore se mostró muy crítico con lo sucedido y lamentó que Alpine haya perdido la posibilidad de sumar puntos importantes. "Estoy extremadamente decepcionado con el resultado de la carrera, sabiendo que perdimos puntos muy valiosos en la lucha por el campeonato. Este tipo de incidentes no debería ocurrir", expresó el director ejecutivo del equipo.

El italiano también destacó el trabajo realizado por Gasly durante todo el fin de semana y pidió disculpas a Norris y a McLaren por las consecuencias del choque. "Siento mucho lo ocurrido por el equipo y por Pierre, que hizo un gran trabajo durante todo el fin de semana. También les pido disculpas a Lando y a McLaren por haber arruinado su carrera", sostuvo.

Briatore cuestionó la maniobra y abrió la puerta a medidas La Fórmula 1 mostró el accidente de Colapinto desde todos los ángulos Briatore aseguró que Colapinto asumió la responsabilidad por el accidente y apuntó directamente contra la maniobra del argentino. "Sé que Franco asumió toda la responsabilidad, como corresponde. De hecho, frenó demasiado tarde teniendo en cuenta el contexto de la carrera y el reinicio tras el auto de seguridad", explicó.

Luego, el dirigente italiano fue todavía más contundente al analizar la acción del piloto argentino: "Fue una maniobra muy desafortunada para un piloto con su experiencia". El accidente dejó a los dos Alpine fuera de competencia y frustró una carrera en la que ambos autos se encontraban en posiciones que les permitían aspirar a sumar.