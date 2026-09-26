Qué dijo Pierre Gasly luego del choque con Colapinto que dejó a los dos Alpine afuera del GP de Azerbaiyán

Pierre Gasly habló tras el choque con Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán y contó qué le dijo el argentino después del accidente.

Pierre Gasly venía realizando una destacada carrera en el Gran Premio de Azerbaiyán hasta que un incidente con Franco Colapinto, su compañero en Alpine, terminó con los dos autos fuera de competencia. El francés habló después del accidente y, aunque dejó en claro su frustración, mantuvo un tono mesurado al referirse al argentino.

La bronca de Gasly por la radio La bronca de Gasly tras el accidente con Colapinto El accidente se produjo en la vuelta 37, durante un relanzamiento, cuando Colapinto bloqueó en la frenada y perdió el control de su Alpine. El argentino terminó impactando contra el auto de Gasly, que quedó sin posibilidades de continuar, mientras que el incidente también provocó el abandono de Lando Norris.

Apenas ocurrió el choque, Gasly expresó toda su frustración por la radio del equipo: "Dios mío, no lo puedo creer. Tantos puntos que se acaban de ir". Alpine tenía a sus dos autos en posiciones de puntos y finalmente terminó la carrera sin unidades.

Qué dijo sobre Colapinto Después de la carrera, Gasly fue consultado por ESPN y respondió de manera breve sobre su actuación y el desenlace: “Sí (estaba haciendo una buena carrera), pero no terminó bien”. Luego le preguntaron si Colapinto se había acercado a disculparse por el accidente. "Sí, vino a disculparse", respondió el francés.

Así reaccionó Gasly cuando fue consultado por el choque con Colapinto ESPN En declaraciones recogidas por la BBC, Gasly profundizó sobre la frustración por el resultado y destacó el rendimiento que había mostrado Alpine durante todo el fin de semana: "No es fácil, tuvimos un muy buen fin de semana y el auto fue uno de los mejores autos de carrera que tuvimos esta temporada".