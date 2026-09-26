La furiosa reacción de Gasly después del choque con Colapinto que terminó en un doble abandono para Alpine

El francés descargó toda su frustración por radio tras quedar fuera de una carrera en la que ambos tenían chances de sumar.

La frustración de Pierre Gasly fue inmediata después del incidente que dejó a los dos Alpine fuera del Gran Premio de Azerbaiyán. El francés venía realizando una carrera correcta, pero el choque provocado durante el relanzamiento terminó con sus posibilidades.

Colapinto reconoció rápidamente su responsabilidad por radio y pidió disculpas a Gasly y a todo el equipo. El argentino explicó que bloqueó antes de la primera curva y no pudo evitar el impacto con el monoplaza de su compañero.

X @SC_ESPN La reacción de Gasly tras el accidente La maniobra también involucró a Lando Norris, cuyo McLaren terminó en contacto con el Alpine de Gasly. El francés no pudo continuar y abandonó inmediatamente, mientras Colapinto consiguió regresar a boxes, aunque los daños de su monoplaza también hicieron imposible su regreso a la pista.

La situación fue especialmente frustrante para Gasly porque el abandono llegó en un momento en el que Alpine buscaba aprovechar las circunstancias de la carrera. El francés dejó clara su reacción apenas ocurrió el incidente: “¡No puedo creerlo!”.