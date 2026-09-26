¿No lo puede pasar a Gasly? Las declaraciones de Colapinto en la previa del GP de Azerbaiyán

El argentino habló antes de la carrera en Bakú y se refirió a la estrategia que buscará Alpine para avanzar posiciones y sumar puntos.

Franco Colapinto afrontará el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 desde el noveno puesto, con Pierre Gasly por delante y el objetivo de avanzar posiciones. En la previa de la carrera, el argentino habló con ESPN y anticipó cómo buscará aprovechar la largada para meterse en la pelea.

"Es una carrera larga", reconoció Colapinto, consciente de que los 51 giros en las calles de Bakú exigirán concentración y una estrategia adecuada para aspirar a sumar puntos.

Qué dijo Colapinto sobre Gasly La convivencia entre los dos pilotos de Alpine quedó en el centro de la escena en los últimos días y tuvo un último episodio este viernes durante la clasificación. En la Q2, Colapinto le dio succión al francés en el último sector para favorecer su vuelta, pero Gasly no le devolvió el beneficio en el intento siguiente. Aun así, el argentino consiguió avanzar a la Q3 y aseguró el décimo lugar de partida.

En ese contexto, Colapinto explicó cuál será su prioridad al comenzar la competencia: "Intentaremos hacer una buena carrera, largar bien y de ahí en más ir para adelante para sumar". Sobre la salida y el papel de su compañero, agregó: "Intentaremos hacer bien la largada para cuidar a Pierre e ir para adelante".