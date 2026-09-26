Así fue la largada en Bakú: Colapinto no pudo repetir su especialidad y Gasly fue superado por Verstappen

El argentino mantuvo su puesto en los primeros metros, mientras su compañero de Alpine cedió terreno ante el neerlandés.

Franco Colapinto tuvo una largada limpia en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, aunque esta vez no consiguió ganar posiciones, una situación que suele caracterizarlo. El piloto argentino, que partió desde el décimo lugar, mantuvo su posición en los primeros metros de la competencia en las calles de Bakú.

La salida tuvo movimientos entre los pilotos que lo precedían. Max Verstappen -que en un principio fue superado por Colapinto, pero que rápidamente recuperó la posición- aprovechó la oportunidad para superar a Pierre Gasly y avanzar un puesto en el clasificador.

Así fue la largada del Gran Premio de Azerbaiyán Cómo quedaron Colapinto y Gasly tras la primera vuelta Con ese movimiento, Gasly cayó al octavo lugar, mientras que Colapinto permaneció noveno, detrás del francés. De esta manera, los dos pilotos de Alpine quedaron octavo y noveno, respectivamente, tras los primeros movimientos de la carrera, con Verstappen por delante.