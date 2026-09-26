La fuerte autocrítica de Franco Colapinto tras el accidente con Gasly: "Fue un error grave y grande"

Colapinto asumió su responsabilidad por el accidente en Bakú, pidió disculpas a Gasly y a Alpine y reconoció que cometió un "error grave y grande".

Alpine tuvo un sábado para el olvido en el Gran Premio de Azerbaiyán. Después de una clasificación que había dejado a Franco Colapinto y Pierre Gasly en buenas posiciones de largada, la escudería francesa se quedó sin ninguno de sus dos autos por un incidente en la vuelta 36. El argentino bloqueó en la frenada y terminó impactando contra su compañero, poniendo fin a la carrera de ambos.

pic.twitter.com/diePk4rC0W — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 26, 2026 Colapinto no tardó en asumir la responsabilidad por lo sucedido. Apenas descendió de su monoplaza, el piloto argentino se mostró visiblemente afectado por el accidente y explicó cómo se produjo la maniobra: “Bloqueé cuando empecé a frenar y después estuve fuera de control toda la frenada. No tuve mucho por hacer”, reconoció.

Lejos de buscar excusas, el pilarense fue autocrítico y pidió disculpas tanto al equipo como a su compañero: “Perdón al equipo y a Pierre, fue un error grande y grave”, admitió Colapinto, consciente de que el incidente terminó de manera abrupta con una carrera en la que Alpine tenía posibilidades concretas de sumar con sus dos autos.

El pedido de disculpas de Colapinto a Gasly y Alpine tras el incidente en Bakú X @SC_ESPN La frustración también estuvo relacionada con el momento en el que ocurrió el choque. Colapinto venía completando una competencia sólida y el equipo había logrado mantener a sus dos pilotos en la pelea por los puntos. Sin embargo, el error en la relargada tras el Safety Car cambió todo en cuestión de segundos y dejó a Alpine , Colapinto y Gasly sin recompensa después de un fin de semana en el que había mostrado señales positivas.