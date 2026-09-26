Franco Colapinto tuvo un fuerte incidente con Gasly y abandonó el GP de Azerbaiyán que ganó Russell
Colapinto y Gasly colisionaron entre sí y ambos abandonaron la carrera en Bakú que tuvo como gran ganador al piloto británico de Mercedes.
Colapinto y Gasly colisionaron entre sí y ambos abandonaron la carrera en Bakú que tuvo como gran ganador al piloto británico de Mercedes.
Franco Colapinto terminó el Gran Premio de Azerbaiyán de la peor manera posible. El argentino venía protagonizando una carrera consistente en Bakú, se mantenía en la zona de puntos y Alpine tenía a sus dos autos con chances de cerrar una buena jornada. Sin embargo, a falta de 15 vueltas, un relanzamiento terminó en una carambola que involucró al 43, Pierre Gasly y Lando Norris y dejó a los tres fuera de competencia.
La carrera había quedado neutralizada después del accidente de Alexander Albon en la vuelta 31. La salida del Safety Car permitió que los pilotos ingresaran a boxes, realizaran sus respectivas estrategias y quedaran nuevamente agrupados. Con las diferencias reducidas y poco más de 15 vueltas por delante, el escenario estaba preparado para un cierre completamente distinto al desarrollo que había tenido la competencia hasta ese momento.
El relanzamiento terminó siendo un golpe durísimo para Alpine. Colapinto bloqueó al momento de frenar y perdió el control de su monoplaza, que terminó impactando contra el auto de Gasly. El francés salió despedido hacia el McLaren de Norris y los tres quedaron involucrados en el accidente. Franco consiguió continuar durante algunos metros y llegó hasta la zona de boxes, pero los daños en su Alpine lo obligaron finalmente a abandonar.
La radio de Gasly reflejó rápidamente la frustración por lo sucedido: “Oh, Dios”, expresó el francés después del impacto, mientras Colapinto se comunicaba con el equipo para ofrecer sus disculpas por el incidente. El accidente significó además un golpe doble para la escudería, que perdió a sus dos autos en cuestión de segundos cuando ambos estaban en condiciones de pelear por puntos.
Para Colapinto, el abandono tuvo un condimento todavía más negativo porque puso fin a una impresionante racha de regularidad. El argentino era el único piloto que había largado y terminado todas las carreras de la temporada y, teniendo en cuenta también sus participaciones de 2025, acumulaba 26 Grandes Premios consecutivos viendo la bandera a cuadros.
La frustración fue aún mayor por el contexto en el que llegaron los dos Alpine al tramo decisivo. Gasly había logrado mantenerse durante buena parte de la carrera dentro del top 10, mientras que Colapinto había rodado muy cerca de su compañero antes de perder algunas posiciones. El equipo tenía una oportunidad concreta de sumar con ambos autos, pero el accidente terminó de manera abrupta con cualquier posibilidad.
Después del choque volvió a aparecer el Safety Car y los 16 autos que continuaban en pista quedaron nuevamente agrupados. Mientras Colapinto y Gasly observaban la definición desde boxes, la pelea por la victoria seguía abierta: George Russell mantenía el liderazgo, aunque Max Verstappen se había colocado detrás y buscaba aprovechar las últimas vueltas para intentar arrebatarle el triunfo al británico.
Finalmente, Russell consiguió sostener la primera posición hasta la bandera a cuadros y volvió a ganar después de su triunfo en Austria. Para Alpine, en cambio, el sábado terminó con sabor amargo: perdió a sus dos pilotos en un mismo incidente y quedó nuevamente en el centro de la escena por la creciente tensión entre Colapinto y Gasly, justo cuando ambos tenían una oportunidad de sumar puntos importantes en Bakú.