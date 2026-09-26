Franco Colapinto tuvo un fuerte incidente con Gasly y abandonó el GP de Azerbaiyán que ganó Russell

La carrera había quedado neutralizada después del accidente de Alexander Albon en la vuelta 31 . La salida del Safety Car permitió que los pilotos ingresaran a boxes, realizaran sus respectivas estrategias y quedaran nuevamente agrupados. Con las diferencias reducidas y poco más de 15 vueltas por delante, el escenario estaba preparado para un cierre completamente distinto al desarrollo que había tenido la competencia hasta ese momento.

El relanzamiento terminó siendo un golpe durísimo para Alpine . Colapinto bloqueó al momento de frenar y perdió el control de su monoplaza, que terminó impactando contra el auto de Gasly. El francés salió despedido hacia el McLaren de Norris y los tres quedaron involucrados en el accidente. Franco consiguió continuar durante algunos metros y llegó hasta la zona de boxes, pero los daños en su Alpine lo obligaron finalmente a abandonar.

La radio de Gasly reflejó rápidamente la frustración por lo sucedido: “Oh, Dios”, expresó el francés después del impacto, mientras Colapinto se comunicaba con el equipo para ofrecer sus disculpas por el incidente. El accidente significó además un golpe doble para la escudería, que perdió a sus dos autos en cuestión de segundos cuando ambos estaban en condiciones de pelear por puntos.

Para Colapinto , el abandono tuvo un condimento todavía más negativo porque puso fin a una impresionante racha de regularidad . El argentino era el único piloto que había largado y terminado todas las carreras de la temporada y, teniendo en cuenta también sus participaciones de 2025, acumulaba 26 Grandes Premios consecutivos viendo la bandera a cuadros.

La frustración fue aún mayor por el contexto en el que llegaron los dos Alpine al tramo decisivo. Gasly había logrado mantenerse durante buena parte de la carrera dentro del top 10, mientras que Colapinto había rodado muy cerca de su compañero antes de perder algunas posiciones. El equipo tenía una oportunidad concreta de sumar con ambos autos, pero el accidente terminó de manera abrupta con cualquier posibilidad.

Después del choque volvió a aparecer el Safety Car y los 16 autos que continuaban en pista quedaron nuevamente agrupados. Mientras Colapinto y Gasly observaban la definición desde boxes, la pelea por la victoria seguía abierta: George Russell mantenía el liderazgo, aunque Max Verstappen se había colocado detrás y buscaba aprovechar las últimas vueltas para intentar arrebatarle el triunfo al británico.

Russell se quedó con el triunfo en Bakú

Russell se quedó con un triunfo épico en Bakú. EFE

Finalmente, Russell consiguió sostener la primera posición hasta la bandera a cuadros y volvió a ganar después de su triunfo en Austria. Para Alpine, en cambio, el sábado terminó con sabor amargo: perdió a sus dos pilotos en un mismo incidente y quedó nuevamente en el centro de la escena por la creciente tensión entre Colapinto y Gasly, justo cuando ambos tenían una oportunidad de sumar puntos importantes en Bakú.

El minuto a minuto de Colapinto en el GP de Azerbaiyán

George Russell ganó un dramático GP de Azerbaiyán El piloto británico dio una cátedra de manejor y se llevó los 25 puntos de Bakú. Max Verstappen terminó 2° e Isack Hadjar completó el podio cerrando un gran fin de semana para Red Bull. GEORGE RUSSELL WINS THE AZERBAIJAN GRAND PRIX!! #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/SkqkvROIfR — Formula 1 (@F1) September 26, 2026

Russell vs. Verstappen la gran batalla por el 1° lugar El británico y el neerlandés batallan mano a mano para quedarse con el triunfo en Bakú. Isack Hadjar va en camino a subirse al podio en el 3° lugar. Here's the race #F1 #AzerbaijanGP | LAP 45/51 pic.twitter.com/WsSVYAw91h — Formula 1 (@F1) September 26, 2026

Piastri bloquea en la vuelta 1 y se va de la pista El australiano se pasó y cayó del tercer puesto al 15. Russell, Verstappen y Hadjar, los tres de arriba.

Abandonan Norris, Colapinto y Gasly ¡INCREÍBLE! Franco Colapinto rompió la suspensión y tuvo que abandonar en Bakú. ¡Estaba en zona de puntos!#AzerbaijanGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/WP523ydei3 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 26, 2026

Error de Colapinto: chocó a Gasly y perdieron muchas posiciones En la relanzada, Franco Colapinto cometió un grosero error, chocó Pierre Gasly en la primera curva y cayeron hasta los últimos puestos. Absolute chaos at the restart #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/o4Q5MdHLnc — Formula 1 (@F1) September 26, 2026

Se termina el Safety Car y se relanza la carrera

Safety Car: se la pegó Albon en la curva 4 El piloto de Williams sufrió un fuerte choque en la salida de la curva 4 y tuvo que abandonar. Esta es la gran oportunidad para todos los pilotos de entrar a cambiar gomas. Albon had a lock-up which sent him crashing into the barriers Here's the moment #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/5voVLKj41B — Formula 1 (@F1) September 26, 2026

Insólito error de Norris: se pasó de largo en la frenada y perdió dos puestos En la recta principal, Norris se fue de largo y pese a no chocar, el campeón del mundo perdió dos lugares (Gasly y Norris).

Verstappen aguanta a Hadjar El francés está a tres décimas. El neerlandés se queja de los neumáticos amarillos. ¿Habrá orden de equipo para devolver la posición en la pista? "Díganle que siga empujando", pide el joven compañero del tetracampeón, que en la vuelta 19 fue ocho décimas más rápido. Hadjar is getting very close to Verstappen #F1 #AzerbaijanGP | LAP 20/51 pic.twitter.com/GZoC3yrLF4 — Formula 1 (@F1) September 26, 2026

Franco Colapinto no pudo retener a Antonelli y cayó al 10° lugar Colapinto no le hizo ni pelea a Antonelli y terminó perdiendo el 9° lugar contra el gran potencial del Mercedes. De todos modos, se ubica en zona de puntos. ¡KIMI PASÓ A FRANCO Y SIGUE SUBIENDO POSICIONES! Antonelli logró superar a Colapinto para escalar al 9° lugar en la carrera.El argentino se mantiene en el TOP 10#AzerbaijanGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/eOqeAsrHwd — SportsCenter (@SC_ESPN) September 26, 2026

Atento, Colapinto: se le viene Antonelli El italiano sigue acercándose al piloto argentino y ahora está a 2s de alcanzarlo. Por el momento, Colapinto se mantiene 9°. ¡KIMI ESTÁ EN EL TOP 10 Y VA A LA CAZA DE COLAPINTO! Antonelli superó a Ollie Bearman y logró meterse en zona de putos en Bakú.#AzerbaijanGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/8Zx1KBb0TT — SportsCenter (@SC_ESPN) September 26, 2026

Hamilton lo pasa a Norris y toma el 6° puesto En la gran recta de Bakú, el siete veces campeón del mundo adelantó al vigente campeón del mundo para ubicarse 6°. Norris has been trying to hold Hamilton at bay for some time, but the Ferrari driver has finally won that mini-battle Hamilton is up to P6 #F1 #AzerbaijanGP | LAP 18/51 pic.twitter.com/4Yphx50nH9 — Formula 1 (@F1) September 26, 2026

Colapinto gestiona la goma media y acerca Antonelli. El argentino sigue noveno, a 3s2 de Gasly; tiene a Bearman décimo, a casi cuatro segundos. A ellos se les acerca el líder del campeonato, que pasó a Lawson y está 11°.

Abandona Stroll El piloto canadiense de Aston Martin sufrió un problema en su monoplaza y dejó el auto parado en la curva 15 teniendo que abandonar la carrera.

Russell le saca ventaja a Piastri y Red Bull va por todo El líder de la carrera le sacó 3s de ventaja al australiano, quien está conteniendo los embistes de Verstappen y Hadjar, quienes se ubican 3° y 4°.

Verstappen ganó tres posiciones y ya se encuentra 5° El tetracampeón del mundo pasó a Gasly, Hamilton y Norris en tres vueltas para escalar al 5° lugar y soñar con el podio en Bakú. Max on the move! Here's the helicam of the Dutchman passing Leclerc #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/8LXqxDu2Of — Formula 1 (@F1) September 26, 2026

Correcta largada de Colapinto: se mantiene 9° Colapinto movió bien en la largada y cuidó de gran manera su noveno lugar en Bakú. Ahora, por delante tiene a su compañero de equipo, Gasly.

Russell movió bien y mantiene el primer lugar El piloto británico cuidó muy bien la cuerda en la primera curva y mantuvo el primer lugar. No obstante, Leclerc no pudo contener a Piastri y el de McLaren tomó el 2° lugar. ¡UNA LARGADA PROLIJA! George Russell movió bien y se mantiene como puntero de la carrera.Franco Colapinto se mantuvo en el 9° lugar#AzerbaijanGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/uhFCJfTV1E — SportsCenter (@SC_ESPN) September 26, 2026

Colapinto, listo para el GP de Azerbaiyán Bring on the #AzerbaijanGP pic.twitter.com/lim1nyoeX0 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 26, 2026