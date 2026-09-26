Video: así fue el fuerte accidente de Albon que cambió la carrera de Colapinto en Bakú

El piloto de Williams impactó contra las barreras y la neutralización cambió por completo el panorama de la carrera.

El Gran Premio de Azerbaiyán tuvo un momento clave en la vuelta 31, cuando Alex Albon perdió el control de su Williams y terminó impactando contra las barreras. El piloto avisó inmediatamente por radio que se encontraba bien, pero la posición del auto obligó a neutralizar la carrera con el Safety Car.

Las repeticiones muestran que Albon bloqueó los frenos demasiado tarde al intentar tomar la vía de escape y terminó estrellándose de frente contra el muro. El incidente provocó la bandera amarilla y modificó las condiciones de la competencia en Bakú.

Así fue el accidente de Alex Albon en Bakú Qué pasó después del accidente de Albon Franco Colapinto reaccionó rápidamente ante la neutralización y aprovechó la entrada del auto de seguridad para ingresar a boxes en esa misma vuelta. El argentino montó neumáticos blandos con el objetivo de sacar provecho de la interrupción y afrontar el tramo restante de la carrera con una estrategia diferente.