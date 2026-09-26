Colapinto puso fin a su impactante racha en la Fórmula 1 tras abandonar en Bakú

El argentino había completado todas las competencias disputadas hasta este domingo, cuando un incidente cambió el registro que sostenía desde 2024.

Franco Colapinto puso fin a una impactante en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Azerbaiyán. El argentino tuvo que abandonar la competencia y dejó atrás el registro que había conseguido sostener durante las primeras 14 carreras de la temporada: había largado y terminado todas.

La estadística cobró todavía más relevancia después del abandono de Lewis Hamilton en Madring. El británico era el otro piloto que había completado todas las carreras hasta ese momento, por lo que Colapinto había quedado como el único integrante de la parrilla con un 100% de carreras finalizadas.

La gran racha de Colapinto en F1 El último DNF de Colapinto en la Fórmula 1 se había producido el 8 de diciembre de 2024, en el Gran Premio de Abu Dhabi. Desde entonces, el argentino había conseguido llegar a la bandera a cuadros en cada competencia que disputó en la máxima categoría.

La racha terminó en Bakú después del relanzamiento de la carrera. Colapinto circulaba por la zona sucia, perdió adherencia y terminó involucrado en un choque con Pierre Gasly y Lando Norris. El Alpine quedó dañado y el argentino regresó a boxes para abandonar, poniendo así punto final a una marca que había sostenido durante toda la temporada.