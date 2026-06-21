La Nueva Zelanda de Tim Payne se ve las caras con la Egipto de Salah: hora, TV y streaming

Tym Payne , la estrella viral de este Mundial 2026 , volverá a jugar. Este domingo desde las 22.00, Nueva Zelanda y Egipto se enfrentarán en el BC Place de Vancouver por la fecha 2 del Grupo G. El encuentro contará con el arbitraje del emiratí Omar Alali y se podrá ver por las señales de TyC Sports, Paramount+ y DSports.

Los All Whites, que vienen de empatar 2-2 en el debut frente a Irán , buscarán sumar su primer triunfo en una Copa del Mundo . En sus dos anteriores participaciones no lo lograron: en España 1982 perdió sus tres partidos, mientras que en Sudáfrica 2010 cosechó tres igualdades.

Los Faraones, por su parte, protagonizaron un entretenido 1-1 en su estreno frente a una potencia como Bélgica . Con Mohamed Salah como guía y figura, irán también por su primera victoria en un Mundial , cosa que no consiguieron ni en Italia 1934 y 1990, ni en Rusia 2018.

Estadio: BC Place (Vancouver, Canadá)

Ábritro: Omar Alali (Emiratos Árabes Unidos)

Horario: 22.00

TV: TyC Sports y DSports

Streaming: TyC Sports Play, Paramount+ y DGO.

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