La divertida revelación de Eloy Room, el arquero figura de Curazao, sobre Messi, Neuer y su camiseta

Tras su histórica actuación en el 0-0 frente a Ecuador, el guardián de los tres palos de Curazao contó un importante intercambio que tuvo con Messi y con Neuer.

El impensado empate 0-0 entre Ecuador y Curazao de este sábado por la fecha 2 del Mundial 2026 tuvo una figura indiscutida. Se trata del arquero Eloy Room, que evitó la victoria de los de Sebastián Beccacece con una asombrosa marca de ¡15 atajadas!, el mayor récord de tapadas sin recibir goles en un partido de la Copa del Mundo.

Luego de lo que había sido el 1-7 en el debut frente a Alemania, en el que poco pudo hacer, el guardameta de 37 años que hoy milita en el Miami FC de la USL Championship (Segunda División de Estados Unidos) logró notoriedad mundial luego de su sobresaliente actuación frente a la Tri, por la que recibió el premio MVP del partido.

El arquero de Curazao habló de su camiseta y las que cambió con Messi y Neuer Olé Sin duda este ha sido uno de los encuentros más importantes de su carrera deportiva, aunque hay uno que le compite cabeza a cabeza. Se trata del amistoso de 2023 contra la Selección argentina -que venía de consagrarse campeona del mundo en Qatar 2022-, en el que fue titular y tuvo el honor de intercambiar camisetas con nada menos que Lionel Messi.

"El partido contra Messi fue realmente especial y él también me pidió la camiseta. Fue un gran momento en mi carrera. Este partido también fue una locura, pero esta camiseta no se la voy a dar a nadie. Me la quedo yo...", reveló entre risas Room en diálogo con Nico Berardo para el diario Olé.

Aunque no se quedó solo con el manto del 10: "Fue algo increíble. Messi es realmente uno de los mejores y en mi mente pensaba: 'El primer partido tengo que conseguir la camiseta de Manuel Neuer'. Hablé con él después del partido y me la dio. Ahora tengo la camiseta de Neuer y la de Messi, así que para mí ya es suficiente. Se terminó... ja, ja, ja...", concluyó su anécdota el arquero curazoleño.