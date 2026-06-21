En vivo: Uruguay se durimó y empata 2-2 con la sorprendente Cabo Verde en Miami

El golazo de Kevin Pina para el 1-0 de Cabo Verde

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El gol de Maxi Araújo para el empate de Uruguay

EMPATÓ LA CELESTE



En el cierre del primer tiempo, Maxi Araújo captó el rebote y puso el 1 a 1 para Uruguay ante Cabo Verde en Miami.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/6FgSzBHAUu — DSPORTS (@DSports) June 21, 2026

El gol de Canobbio para el 2-1 de Uruguay

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El gol de Varela para el empate de Cabo Verde tras un error de Uruguay

ERROR EN EL FONDO DE URUGUAY Y CABO VERDE MARCÓ EL EMPATE



Hélio Valera marcó el 2-2 ante la Celeste en Miami. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/r0FhS1biFi — DSPORTS (@DSports) June 21, 2026

El minuto a minuto de Uruguay - Cabo Verde

Participá de la raspadita de MDZ y ganá increíbles premios

MDZ lanzó "Testigo de las tres estrellas", un concurso interactivo que invita a los usuarios a participar de una raspadita digital inspirada en los tres títulos mundiales de la Selección Argentina. Para jugar, solo hay que completar los datos haciendo click acá y encontrar las tres copas correspondientes a los Mundiales de 1978, 1986 y 2022.