En vivo: Uruguay se durimó y empata 2-2 con la sorprendente Cabo Verde en Miami
Maxi Araújo a los 43 minutos y Canobbio a los 45' marcaron para Uruguay, mientras que para Cabo Verde lo hicieron Pina a los 21' y Varela a los 61'.
Por le fecha 2 del Grupo H del Mundial 2026, la Selección de Uruguay de Marcelo Bielsa se ve las caras en un duelo clave por la clasificación con la debutante y sorprendente Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami. Una horas antes, España goleó 4-0 a Arabia Saudita.
El golazo de Kevin Pina para el 1-0 de Cabo Verde
El gol de Maxi Araújo para el empate de Uruguay
El gol de Canobbio para el 2-1 de Uruguay
El gol de Varela para el empate de Cabo Verde tras un error de Uruguay
El minuto a minuto de Uruguay - Cabo Verde
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