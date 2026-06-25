En vivo: Paraguay va por la clasificación, pero no pasa del 0-0 ante Australia en California
Por la fecha 3, la Paraguay de Alfaro busca meterse en 16avos de final, aunque no se saca diferencias con Australia en el Levi's Stadium de Santa Clara.
Por la tercera y última fecha de la primera fase del Mundial 2026, la Selección de Paraguay de Gustavo Alfaro busca un triunfo que le permita meterse en dieciseisavos de final y enfrenta a Australia en el Levi's Stadium de Santa Clara, California. En simultáneo, Estados Unidos y Turquía se ven las caras en Los Ángeles.
El minuto a minuto a Paraguay - Australia
Participá de la raspadita de MDZ y ganá increíbles premios
MDZ lanzó "Testigo de las tres estrellas", un concurso interactivo que invita a los usuarios a participar de una raspadita digital inspirada en los tres títulos mundiales de la Selección Argentina. Para jugar, solo hay que completar los datos haciendo click acá y encontrar las tres copas correspondientes a los Mundiales de 1978, 1986 y 2022.
Entre todos los participantes se sorteará un Smart TV de 55 pulgadas para el primer ganador y camisetas oficiales de la Selección Argentina para el segundo y tercer puesto. ¡Tenés tiempo hasta el 28 de junio!