En vivo: Países Bajos y Marruecos igualan 0-0 en un discreto duelo de 16avos en Monterrey
Países Bajos y Marruecos no se sacan diferencias en el Estadio BBVA de Guadalupe, México. El ganador enfrentará en octavos de final a Canadá.
Por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Países Bajos y Marruecos juegan uno de los encuentros más prometedores de esta primera fase eliminatoria en el Estadio BBVA de Guadalupe, México. El ganador enfrentará en octavos a Canadá, que venció a Sudáfrica el domingo.