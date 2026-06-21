En vivo: la Uruguay del Loco Bielsa empata 0-0 con Cabo Verde en Miami

Por la fecha 2, la selección de Uruguay de Marcelo Bielsa se mide contra la debutante y sorprendente Cabo Verde en el Hard Rock Stadium.

Por le fecha 2 del Grupo H del Mundial 2026, la Selección de Uruguay de Marcelo Bielsa se ve las caras en un duelo clave por la clasificación con la debutante y sorprendente Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami.

El minuto a minuto de Uruguay - Cabo Verde Participá de la raspadita de MDZ y ganá increíbles premios MDZ lanzó "Testigo de las tres estrellas", un concurso interactivo que invita a los usuarios a participar de una raspadita digital inspirada en los tres títulos mundiales de la Selección Argentina. Para jugar, solo hay que completar los datos haciendo click acá y encontrar las tres copas correspondientes a los Mundiales de 1978, 1986 y 2022.