El contundente comunicado de Alpine a 24 horas del grave error de Colapinto en Azerbaiyán
Debido al acoso que vienen recibiendo Colapinto, Norris y otros protagonistas en redes luego del accidente en Bakú, Alpine decidió pronunciarse.
En un Gran Premio de Azerbaiyán que venía desarrollándose positivamente, Franco Colapinto cometió un grave error que sacó de la carrera a Pierre Gasly, Lando Norris y a él mismo. Una mala maniobra que dejó a Alpine sin puntos y que le valió una grave sanción por parte de la FIA de 5 posiciones en la próxima fecha.
Pero el argentino no solo debió afrontar la reprimenda de la organización, de su equipo y las criticas de la prensa especializada y otros pilotos, sino que fue víctima de innumerables ataques en redes sociales. Lo mismo sucedió con el corredor británico de McLaren y otros protagonistas involucrados. Esta situación, sumada a lo sucedido en la semana previa con las amenazas a Gasly, obligó a la constructora francesa a pronunciarse de manera oficial.
El comunicado oficial de Alpine
"Como equipo, sentimos que es necesario volver a pronunciarnos sobre el odio y los abusos en Internet tras el Gran Premio de Azerbaiyán. No solo dirigidos contra uno de nuestros propios pilotos, sino también contra miembros de la comunidad de la F1, incluidos los medios de comunicación, y contra nuestros compañeros de competición, a quienes respetamos, admiramos y con quienes disfrutamos competir en la máxima categoría del automovilismo", comienza el comunicado que emitió este domingo por la mañana, a casi 24 horas del accidente en Bakú.
"Los errores ocurren cuando se corre al límite e, independientemente del resultado o desenlace, nadie debería ser objeto de comentarios de odio o abusivos", prosigue el texto. E insiste: "Condenar los abusos en las redes no apunta a ninguna afición en particular ni a los seguidores de un equipo o piloto: esto es universal y debería ser señalado y reconocido por todos los aficionados al deporte".
"Como hemos dicho en ocasiones anteriores, condenamos firmemente las reacciones de algunos aficionados en internet y nos solidarizamos con la F1, la FIA y los demás equipos en su intención de erradicarlas. Se ha convertido en algo habitual en las últimas carreras y no puede tolerarse", remarca a continuación el mensaje de Alpine.
"Como participantes y parte interesada del deporte, sabemos que tenemos la responsabilidad de alzar la voz y también de ayudar a encontrar una solución. Seguiremos trabajando estrechamente con el promotor del campeonato y los titulares de los derechos, así como con el organismo rector, para debatir formas de combatir los abusos en internet y fomentar una rivalidad deportiva saludable, por la que la F1 es reconocida y que es parte de lo que la hace tan especial", concluye el comunicado, sin hacer nombres en ningún momento.