El contundente comunicado de Alpine a 24 horas del grave error de Colapinto en Azerbaiyán

Pero el argentino no solo debió afrontar la reprimenda de la organización, de su equipo y las criticas de la prensa especializada y otros pilotos, sino que fue víctima de innumerables ataques en redes sociales. Lo mismo sucedió con el corredor británico de McLaren y otros protagonistas involucrados. Esta situación, sumada a lo sucedido en la semana previa con las amenazas a Gasly, obligó a la constructora francesa a pronunciarse de manera oficial.

El comunicado oficial de Alpine Team statement. pic.twitter.com/3c98AVOd7Z — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 27, 2026 "Como equipo, sentimos que es necesario volver a pronunciarnos sobre el odio y los abusos en Internet tras el Gran Premio de Azerbaiyán. No solo dirigidos contra uno de nuestros propios pilotos, sino también contra miembros de la comunidad de la F1, incluidos los medios de comunicación, y contra nuestros compañeros de competición, a quienes respetamos, admiramos y con quienes disfrutamos competir en la máxima categoría del automovilismo", comienza el comunicado que emitió este domingo por la mañana, a casi 24 horas del accidente en Bakú.

"Los errores ocurren cuando se corre al límite e, independientemente del resultado o desenlace, nadie debería ser objeto de comentarios de odio o abusivos", prosigue el texto. E insiste: "Condenar los abusos en las redes no apunta a ninguna afición en particular ni a los seguidores de un equipo o piloto: esto es universal y debería ser señalado y reconocido por todos los aficionados al deporte".

"Como hemos dicho en ocasiones anteriores, condenamos firmemente las reacciones de algunos aficionados en internet y nos solidarizamos con la F1, la FIA y los demás equipos en su intención de erradicarlas. Se ha convertido en algo habitual en las últimas carreras y no puede tolerarse", remarca a continuación el mensaje de Alpine.