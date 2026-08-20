El anuncio de Carlos Alcaraz para el US Open tras perderse Roland Garros y Wimbledon por lesión

Carlos Alcaraz no juega desde el 17 de abril, cuando sufrió una dura lesión en su muñeca derecha durante el ATP 500 de Barcelona.

Carlos Alcaraz está teniendo un 2026 bastante complicado. Arrancó bien arriba, con su primera consagración en el Abierto de Australia, el único Grand Slam que le faltaba ganar. Sin embargo, una lesión en su muñeca derecha que sufrió el 17 de abril durante el ATP 500 de Barcelona terminaría afectando muy fuertemente su temporada.

Desde entonces, no ha vuelto a jugar en lo que va del año y ya debió perderse Roland Garros y Wimbledon, además de otros importantes torneos como los Masters 1000 de Madrid, Roma, Montreal y Cincinnati. Pero a 4 meses de haber sufrido su dolencia, y a falta de tan solo 10 días del comienzo del US Open, el último gran campeonato del circuito, el español hizo un importante anuncio.

Carlos Alcaraz jugará el US Open 2026 @carlosalcaraz y @FabrizioRomano Este jueves, Charly confirmó su presencia en suelo norteamericano para disputar el Abierto de Estados Unidos. Lo hizo mediante un video en sus redes sociales en colaboración con Fabrizio Romano, en el que pronunció la frase insignia del periodista italiano cuando anuncia un fichaje: "Here we go" ("Aquí vamos").

Esta es una gran noticia para el mundo del tenis, ya que el mejor representante del deporte blanco en los últimos años vuelve al ruedo después de un cuatrimestre en el que se lo extrañó y mucho, y en el que su máximo rival, Jannik Sinner, pudo aprovechar para quedarse con los trofeos de Wimbledon, Madrid y Roma.