Ecuador se juega una chance clave ante Curazao en el Mundial 2026: hora, TV y streaming

Ecuador y Curazao se enfrentarán este sábado 20 de junio en el Kansas City Stadium por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026 . Ambos equipos llegan a este compromiso tras haber caído en sus respectivos estrenos y necesitan sumar para mantenerse en la pelea por la clasificación.

El seleccionado dirigido por Sebastián Beccacece perdió 1-0 frente a Costa de Marfil en su debut y buscará reaccionar rápidamente para no complicar sus aspiraciones en el torneo. La derrota puso fin a una racha de 19 partidos invicto para la Tri.

Curazao, por su parte, sufrió una dura caída ante Alemania en la primera jornada . Sin embargo, el conjunto caribeño dejó una buena imagen durante buena parte del primer tiempo y ahora intentará conseguir los primeros puntos de su historia en una Copa del Mundo.

El equipo ecuatoriano confía en la experiencia de futbolistas como Moisés Caicedo, Piero Hincapié, William Pacho y Enner Valencia para volver al triunfo y llegar con posibilidades a la última fecha de la fase de grupos.

Beccacece también evalúa distintas alternativas para reforzar el equipo, con nombres como Pervis Estupiñán, Kendry Páez y Kevin Rodríguez entre las opciones que podrían ganar protagonismo.

Sebastián Beccacece, entrenador de Ecuador. EFE

Curazao busca hacer historia

El conjunto dirigido por Dick Advocaat afronta un nuevo desafío en su primera participación mundialista. Tras el estreno ante Alemania, la intención será sostener la intensidad mostrada durante varios pasajes de ese encuentro.

Jugadores como Tahith Chong, Leandro Bacuna y Jürgen Locadia aparecen como algunas de las principales referencias de un equipo que intentará sorprender a uno de los candidatos del grupo.

Hora, TV y streaming de Ecuador vs. Curazao

El partido entre Ecuador y Curazao se disputará este sábado 20 de junio desde las 21:00 (hora de Argentina) en el Kansas City Stadium.

La transmisión estará a cargo de DSports y también podrá seguirse por streaming a través de la plataforma DGO.

Probables formaciones

Ecuador: Hernán Galíndez; Alan Franco, Joel Ordóñez, William Pacho, Piero Hincapié; John Yeboah, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Alan Minda; Gonzalo Plata y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Hernán Galíndez; Alan Franco, Joel Ordóñez, William Pacho, Piero Hincapié; John Yeboah, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Alan Minda; Gonzalo Plata y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece. Curazao: Eloy Room; Serel Floranus, Riechedly Bazoer, Armando Obispo, Deveron Fonville; Livano Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Tahith Chong; Jürgen Locadia y Sontje Hansen. DT: Dick Advocaat.

Eloy Room; Serel Floranus, Riechedly Bazoer, Armando Obispo, Deveron Fonville; Livano Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Tahith Chong; Jürgen Locadia y Sontje Hansen. DT: Dick Advocaat. Árbitro: Ma Ning (China).

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