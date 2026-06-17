¿Dos candidatas? Inglaterra y la Portugal de Cristiano Ronaldo debutan en el Mundial: hora, TV y streaming

Las selecciones de Inglaterra y Portugal , dos de las candidatas a dar pelea hasta el final, debutarán este miércoles en el Mundial 2026 . En el día de hoy, Cristiano Ronaldo jugará su sexta Copa del Mundo e irá en busca de cumplir el máximo sueño de su carrera.

El primero de estos dos combinados en salir a la cancha será el de Portugal , que a partir de las 14.00 se enfrentará con la República Democrática del Congo por la primera fecha del Grupo K.

Los lusos son los vigentes campeones de la Nations League de Europa y cuentan con grandes figuras, como el lateral Nuno Mendes y los mediocampistas Vitinha y Bruno Fernandes, además del inoxidable Cristiano Ronaldo , el mayor goleador en la historia del fútbol.

La mejor actuación histórica de Portugal en un Mundial se dio en Inglaterra 1966, cuando consiguió el tercer puesto con Eusébio como figura. Además, en Alemania 2006 alcanzó las semifinales, aunque cayó en dicha instancia contra Francia y en el encuentro por el bronce perdió con Alemania.

La República Democrática del Congo , por su parte, disputará su segundo Mundial , aunque este será el primero bajo este nombre. Su único antecedente data de Alemania 1974, cuando el país se llamaba Zaire .

El partido podrá verse en Argentina por Paramount+ y DSports.

Inglaterra jugará un partidazo contra Croacia

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Más tarde, a las 17.00, se dará uno de los enfrentamientos más interesantes de la primera fecha, cuando Inglaterra y Croacia se crucen por el Grupo L.

Croacia se convirtió en uno de los grandes animadores en los Mundiales, luego de alcanzar la final en Rusia 2018 y de conseguir el tercer puesto en Qatar 2022. Inglaterra, por su parte, siempre aparece entre los candidatos gracias a la calidad de sus jugadores, pero no puede trasladarlo en los resultados.

Este partido será una reedición de las semifinales de Rusia 2018, donde los croatas se impusieron por 2-1 en el tiempo extra para avanzar a su primera final.

El encuentro se podrá ver por varias señales: TyC Sports, Telefe, TyC Sports Play, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium y DSports.

Otros de los partidos de este miércoles se llevará a cabo serán Ghana contra Panamá a las 20.00 por el Grupo L y la Colombia de Néstor Lorenzo frente a Uzbekistán a las 23.00 por el G.

Fuente: NA

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