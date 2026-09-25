Diego Placente, de su gran trabajo como DT a la espina en las finales: 3° subcampeonato al hilo con Selecciones Juveniles

Pese a los buenos desempeños de sus equipos, a Diego Placente le cuesta traducir sus campañas en títulos y acumula 3 finales perdidas de manera consecutiva.

La Selección argentina Sub-19 se quedó con la plata en los Juegos Suramericanos 2026 al caer ante Paraguay en los penales en la final de este viernes. Un duro revés para el equipo nacional, que había sido mejor en los 90 minutos, pero no encontró las vías para llegar al gol, y luego perdió 5-4 en la tanda.

La consagración hubiera sido un gran premio para Diego Placente, que viene trabajando con las categorías juveniles de la Albiceleste desde 2017, cuando agarró la Sub-15, para luego llegar a las Sub-17 en 2023 y la Sub-20 en 2024. En todos estos años ha logrado formar grandes grupos, pero obtuvo menos campeonatos de los que hubiera merecido ganar.

Unos meses antes, también había quedado segundo en el Sudamericano Sub-20, el cual se llevó Brasil. Pero en el medio pudo consagrarse campeón del Torneo de L'Alcudia 2025 con un seleccionado Sub-17, pese a tratarse de un certamen Sub-20, con lo que evitó que fueran cuatro los segundos puestos de manera consecutiva.