No pudo ser para Argentina: Paraguay ganó en los penales y se quedó con el oro suramericano

La Selección argentina Sub-19 no pudo quedarse con el oro en los Juegos Suramericanos 2026. Este viernes por la tarde igualó sin goles en la final contra Paraguay disputada en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, y luego cayó 5-4 en la tanda de penales, por lo que debe conformarse con la medalla plateada.

La Albiceleste llegaba tras vencer 1-0 a Perú en semifinales, mientras que la Albirroja superó por el mismo resultado a Chile. Ambos equipos ya se habían enfrentado en la fase de grupos, con triunfo de los guaraníes por 2-1, que ahora volvieron a imponerse en el duelo decisivo.

Argentina y Paraguay igualaron 0-0 en los 90 minutos. @Argentina El equipo de Diego Placente dominó el inicio del encuentro: a los 4 minutos, Ian Subiabre tuvo la primera chance clara tras una asistencia de Franco Domínguez, pero el arquero paraguayo Leonardo Sosa evitó el gol con sus piernas. Pocos minutos después, Matías Satas avisó con un cabezazo desviado, pero Paraguay reaccionó mediante una volea de Pedro Zarza que pasó cerca del poste del arquero Máximo Leguizamón.

Sobre el cierre de la primera mitad, el ritmo decayó y el juego se tornó brusco, por lo que el parcial cerró entre discusiones y empujones. En el complemento, la Albiceleste volvió a desperdiciar una oportunidad inmejorable cuando Facundo Jainikoski remató desviado sin marca frente al arco.

La Albirroja respondió de inmediato con una llegada de Junior Gamarra tras un centro de Zarza, salvada de forma providencial por Leguizamón. A renglón seguido, un remate de Ramiro Tulián pasó muy cerca de romper la paridad y pese a que la visita sufrió la expulsión de Thiago Fernández, el 0-0 se mantuvo hasta el silbatazo final.