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Argentina perdió ante Paraguay por penales la final de los Juegos Suramericanos.
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No pudo ser para Argentina: Paraguay ganó en los penales y se quedó con el oro suramericano

Tras igualar sin goles en los 90 minutos en la final, Paraguay se impuso 5-4 en la tanda sobre Argentina y se hizo con la tan deseada presea dorada.

MDZ Deportes

La Selección argentina Sub-19 no pudo quedarse con el oro en los Juegos Suramericanos 2026. Este viernes por la tarde igualó sin goles en la final contra Paraguay disputada en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, y luego cayó 5-4 en la tanda de penales, por lo que debe conformarse con la medalla plateada.

Argentina y Paraguay igualaron 0-0 en los 90 minutos.

Argentina y Paraguay igualaron 0-0 en los 90 minutos.

El equipo de Diego Placente dominó el inicio del encuentro: a los 4 minutos, Ian Subiabre tuvo la primera chance clara tras una asistencia de Franco Domínguez, pero el arquero paraguayo Leonardo Sosa evitó el gol con sus piernas. Pocos minutos después, Matías Satas avisó con un cabezazo desviado, pero Paraguay reaccionó mediante una volea de Pedro Zarza que pasó cerca del poste del arquero Máximo Leguizamón.

Sobre el cierre de la primera mitad, el ritmo decayó y el juego se tornó brusco, por lo que el parcial cerró entre discusiones y empujones. En el complemento, la Albiceleste volvió a desperdiciar una oportunidad inmejorable cuando Facundo Jainikoski remató desviado sin marca frente al arco.

La Albirroja respondió de inmediato con una llegada de Junior Gamarra tras un centro de Zarza, salvada de forma providencial por Leguizamón. A renglón seguido, un remate de Ramiro Tulián pasó muy cerca de romper la paridad y pese a que la visita sufrió la expulsión de Thiago Fernández, el 0-0 se mantuvo hasta el silbatazo final.

El penal de Coronel que le dio el oro a Paraguay

En la tanda de penales, por Argentina convirtieron Felipe Esquivel, Franco Domínguez, Thiago Pérez y Jainikoski, mientras que Leandro Olima envió su ejecución por encima del travesaño.

En Paraguay anotaron Milan Freyres, Joaquín Bogarín, Amin Cristaldo, Rodrigo Vera y Mauro Coronel, y último selló el definitivo 5 a 4 desde los doce pasos para colgarse la medalla dorada.

Fuente: NA

El minuto a minuto de la final entre Argentina y Paraguay

Paraguay ganó 5-4 la tanda y se quedó con el oro

Mientras Paraguay acertó sus cinco disparos, para Argentina falló Leandro Olima en la cuarta ejecución, por lo que se quedó con el segundo lugar.

Hay penales en Rosario

Argentina y Paraguay empataron 0-0 y el campeón se definirá mediante tiros desde el punto penal.

Paraguay se quedó con diez

Fernández recibió la segunda tarjeta amarilla tras cometer una nueva infracción y fue expulsado, dejando a Paraguay con un jugador menos.

Argentina volvió a acercarse

Coronel habilitó a Tulián, que buscó definir ante el arco paraguayo, pero la pelota se fue junto al palo derecho del seleccionado visitante.

Argentina insiste

Argentina tuvo una nueva oportunidad a través de un tiro libre, pero no logró aprovecharla. El equipo de Placente continúa buscando la apertura del marcador, aunque le falta precisión en los metros finales.

¡Estuvo cerca!

Jainikoski habilitó a Tulián, quien sacó un potente derechazo que dio en la parte baja del palo derecho de Paraguay.

Otra gran chance Argentina en el ST ante Paraguay

Paraguay también avisó

Gamarra probó con un remate bajo al primer palo, pero Leguizamón respondió bien y atrapó la pelota para evitar la apertura del marcador.

Argentina se perdió el primero

Argentina tuvo la ocasión más clara del partido. Jainikoski, recién ingresado, recibió un pase cruzado por la izquierda y buscó definir al segundo palo, pero la pelota picó justo antes y se fue apenas junto al poste izquierdo de Paraguay.

Jainikoski se perdió el primero para Argentina

¡Comenzó el segundo tiempo en Rosario!

Cambios en Argentina: ingresan Domínguez y Jainikoski por Marcipar y Ojeda.

Final del primer tiempo

Argentina y Paraguay igualan sin goles en Rosario, en la final de los Juegos Suramericanos 2026.

Se calentó el partido

Una falta sobre Subiabre dentro del área paraguaya desató un cruce entre los juveniles, con empujones e insultos entre ambos equipos.

Argentina-Paraguay: se picó en el final del PT

Se salvó Argentina

Closter despejó justo de cabeza y evitó una nueva llegada peligrosa de Paraguay, que podía conectar por segunda vez consecutiva de arriba y poner en riesgo el arco argentino.

Primera amarilla para Argentina

Espíndola fue amonestado tras derribar a Sarza y se convirtió en el primer jugador argentino en recibir una tarjeta en el partido.

Otro aviso de Argentina

Satas ganó de cabeza dentro del área y generó otra aproximación para Argentina, pero su remate se fue por encima del travesaño.

Primera amarilla del partido

Fernández, de Paraguay, fue el primer amonestado del encuentro tras derribar a Subiabre y cortar su avance.

Argentina tuvo la primera clara

Argentina generó la primera ocasión clara del partido. Domínguez picó en velocidad, dejó atrás a su marcador y asistió a Subiabre dentro del área, pero el remate del delantero fue contenido por Sosa, arquero de Paraguay.

¡Comenzó el partido!

Formación argentina confirmada

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