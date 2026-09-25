No pudo ser para Argentina: Paraguay ganó en los penales y se quedó con el oro suramericano
Tras igualar sin goles en los 90 minutos en la final, Paraguay se impuso 5-4 en la tanda sobre Argentina y se hizo con la tan deseada presea dorada.
Tras igualar sin goles en los 90 minutos en la final, Paraguay se impuso 5-4 en la tanda sobre Argentina y se hizo con la tan deseada presea dorada.
La Selección argentina Sub-19 no pudo quedarse con el oro en los Juegos Suramericanos 2026. Este viernes por la tarde igualó sin goles en la final contra Paraguay disputada en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, y luego cayó 5-4 en la tanda de penales, por lo que debe conformarse con la medalla plateada.
La Albiceleste llegaba tras vencer 1-0 a Perú en semifinales, mientras que la Albirroja superó por el mismo resultado a Chile. Ambos equipos ya se habían enfrentado en la fase de grupos, con triunfo de los guaraníes por 2-1, que ahora volvieron a imponerse en el duelo decisivo.
El equipo de Diego Placente dominó el inicio del encuentro: a los 4 minutos, Ian Subiabre tuvo la primera chance clara tras una asistencia de Franco Domínguez, pero el arquero paraguayo Leonardo Sosa evitó el gol con sus piernas. Pocos minutos después, Matías Satas avisó con un cabezazo desviado, pero Paraguay reaccionó mediante una volea de Pedro Zarza que pasó cerca del poste del arquero Máximo Leguizamón.
Sobre el cierre de la primera mitad, el ritmo decayó y el juego se tornó brusco, por lo que el parcial cerró entre discusiones y empujones. En el complemento, la Albiceleste volvió a desperdiciar una oportunidad inmejorable cuando Facundo Jainikoski remató desviado sin marca frente al arco.
La Albirroja respondió de inmediato con una llegada de Junior Gamarra tras un centro de Zarza, salvada de forma providencial por Leguizamón. A renglón seguido, un remate de Ramiro Tulián pasó muy cerca de romper la paridad y pese a que la visita sufrió la expulsión de Thiago Fernández, el 0-0 se mantuvo hasta el silbatazo final.
En la tanda de penales, por Argentina convirtieron Felipe Esquivel, Franco Domínguez, Thiago Pérez y Jainikoski, mientras que Leandro Olima envió su ejecución por encima del travesaño.
En Paraguay anotaron Milan Freyres, Joaquín Bogarín, Amin Cristaldo, Rodrigo Vera y Mauro Coronel, y último selló el definitivo 5 a 4 desde los doce pasos para colgarse la medalla dorada.
Fuente: NA