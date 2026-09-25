Huawei confirmó la apertura de su primera tienda oficial en Argentina y presentó sus nuevos smartwatches

En el marco de un evento exclusivo de presentación de dispositivos tecnológicos en Argentina , Huawei anunció oficialmente la llegada de su primera tienda autorizada al país. Aunque la firma asiática aún no precisó la fecha exacta ni la ubicación donde estará emplazado el local comercial, la confirmación marca un hito clave en la estrategia de expansión e inversión de la compañía en el mercado local.

La jornada estuvo enfocada en el ecosistema de productos portátiles y de productividad. Entre los grandes protagonistas se destacaron las nuevas líneas de smartwatches HUAWEI WATCH GT 7, WATCH GT 6 y WATCH D3 , además de la nueva tablet HUAWEI MatePad Air , orientadas al deporte, la salud y el trabajo dinámico.

Una de las principales innovaciones de la jornada fue el HUAWEI WATCH D3 , un reloj inteligente diseñado con foco en el bienestar integral. Este dispositivo incorpora una malla especializada capaz de realizar el Monitoreo Ambulatorio de la Presión Arterial (MAPA) , así como mediciones en reposo y antes o después de la actividad física.

Con un formato delgado y ergonómico, el equipo entrega informes profesionales sobre el estado cardiovascular del usuario, convirtiéndose en una herramienta preventiva clave para la salud cotidiana.

Para los aficionados a la actividad física y la exploración al aire libre, Huawei renovó su gama GT:

HUAWEI WATCH GT 7 y GT 7 Pro: Incluyen nuevos modos dedicados al ciclismo y al esquí, estadísticas de entrenamiento a nivel profesional y métricas de salud avanzadas. Destacan por su gran autonomía, alcanzando hasta 21 días de batería , y por su total compatibilidad con sistemas operativos iOS y Android .

HUAWEI WATCH GT 6 y GT 6 Pro: Fabricados con materiales de alta resistencia como aleación de titanio y cristal de zafiro, estos modelos ofrecen potenciómetro de muñeca para ciclismo, monitoreo avanzado en exteriores y una autonomía que también llega a los 21 días de uso continuo.

Productividad y diseño: HUAWEI MatePad Air

En el segmento de computación móvil, la compañía presentó la HUAWEI MatePad Air, una tablet equipada con una pantalla OLED PaperMatte de 12 pulgadas diseñada para reducir reflejos y ofrecer una experiencia visual cómoda para la lectura y el trabajo.

Juan Ignacio Saltiva/MDZ

Con un chasis ligero, colores vibrantes y una estructura duradera de alta resistencia, este equipo busca ofrecer un rendimiento y herramientas de productividad a nivel de una PC convencional.

Precios y ofertas de lanzamiento en Argentina

Los nuevos dispositivos ya se encuentran disponibles en etapa de lanzamiento con promociones y bonificaciones especiales sobre sus precios de lista. El HUAWEI WATCH GT 7 se ofrece a $499.999, lo que representa un descuento del 23% sobre su valor original de $649.999, mientras que el HUAWEI WATCH GT 7 Pro se comercializa a $649.999, con un ahorro del 24% respecto de su precio habitual de $849.999. Por su parte, el HUAWEI WATCH D3 se ubica en $799.999 (20% OFF sobre $999.999) y la tablet HUAWEI MatePad Air desembarca a $1.999.999, marcando también una rebaja del 20% frente a su precio de lista de $2.499.999.