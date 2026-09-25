El Gobierno dispuso que los proyectos de gran consumo de energía se desenganchen de la demanda doméstica

El Gobierno determinó que tendrán que proveerse de fuentes propias para que el costo de la generación no impacte en las facturas de electricidad.

El Gobierno creó el Régimen de Demandas Extratendenciales (XDEM) para evitar que el conjunto de los usuarios asuma el costo de nuevos proyectos de gran escala. De esta manera, los nuevos emprendimientos industriales y de gran envergadura que se incorporen al sistema eléctrico deberán aportar su propia oferta de generación y potencia.

La regulación fue oficializada por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía mediante la Resolución 264/2026. Los grandes proyectos deberán incorporar su propia energía y potencia, de modo que su ingreso no consuma la reserva que hoy garantiza el abastecimiento ni su costo sea cubierto por el resto de los usuarios a través de sus facturas. Además, ante una eventual falta de oferta, se priorizará el suministro de los usuarios por sobre el de las grandes demandas que no cuenten con respaldo suficiente.

La medida busca que el ingreso de esta demanda “no consuma la reserva que hoy garantiza el abastecimiento ni su costo sea cubierto por el resto de los usuarios a través de sus facturas”, al tiempo que fija que, ante un escenario de escasez, "se priorizará el suministro de los usuarios por sobre el de las grandes demandas que no cuenten con respaldo suficiente".

Alcance de la medida del Gobierno La nueva disposición alcanza a los proyectos nuevos o ampliaciones que representen "al menos el 0,5% de la demanda media del MEM, equivalente hoy a unos 80 MW".

Si bien cada proyecto "podrá elegir libremente la tecnología y el proveedor con los que se abastece", la normativa exige "cubrir al menos el 80% de su consumo mensual con contratos de generación nueva y contar con potencia firme por el 100% de su demanda máxima". Dicha obligación "se eleva al 115% en el caso de los centros de datos, por su consumo continuo y de alta sensibilidad".