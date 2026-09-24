Se enfría la alianza entre el Gobierno y el PRO: Cristian Ritondo dijo que "el acuerdo electoral está lejos"

En medio de las tensiones en el Congreso por los recortes en el Presupuesto y en semanas claves por la eliminación de las elecciones PASO, el PRO asegura que “está lejos el acuerdo electoral” con La Libertad Avanza.

Lo dijo este jueves por la tarde el diputado Cristian Ritondo , al término de la salida del encuentro con autoridades nacionales, donde también participó el legislador Fernando De Andreis.

Los referentes del partido amarillo evitaron dar precisiones sobre la falta de avances en esa alianza para el 2027 y lo atribuyeron a que “faltan muchos meses para las elecciones”. Sin embargo, reconocieron la necesidad de compatibilizar la agenda legislativa.

Ambos diputados coincidieron que hay que evitar nuevos cimbronazos en el Congreso, como ocurrió con el ajuste en discapacidad, que el oficialismo debió dar marcha atrás esta semana: “Estuvimos más viendo leyes y cosas que faltan, revisando. No queremos que se cometan errores de que lleguen leyes que todavía nosotros no las miramos o que va tener problema”.

“Siempre dijimos que eso era una conversación posterior de un montón de cosas mucho más profundas. Nosotros vamos a seguir garantizando, como lo hicimos del día uno, los cambios, blindar el cambio en Argentina, como suele decir Mauricio Macri, pero hoy no estamos hablando de los acuerdos electorales”, manifestaron.

A su vez, Ritondo indicó: “Planteamos que hay que acelerar muchas de las reformas, las reformas estructurales como la que está votando hoy en el Senado, y también creemos que hay que darle certidumbre política al plan económico, porque, en el fondo, un gran problema que tiene la Argentina recurrentemente cuando no gobierna un gobierno peronista es el riesgo de la vuelta de ese peronismo”.

“Ese populismo que tire para atrás todo este ordenamiento, razón por la cual nosotros como partido, cuando nosotros hablamos de blindar el cambio, hablamos de eso”, agregó.

Consultado sobre el aumento de la pobreza, respondió: “Todo proceso que lleva adelante los países de ordenamiento macroeconómico, y sobre todo cuando, como la Argentina en el 2023 estaba al borde de la hiperinflación, la baja de la inflación lleva tiempo, también tiene sus serruchos, y lamentablemente eso repercute en la pobreza”.

“El gobierno está convencido de que, bueno, cuando terminen de impactar los aumentos en el en los salarios de la segunda mitad del año y mejore la actividad económica, los próximos las próximas mediciones de pobreza van a volver a retomar el sendero de la baja, como lo viene teniendo desde diciembre del 23, que, acordémonos, arrancó arriba del 50 y pico, ¿no? Hoy, lamentablemente, obviamente el número es malo”, cerró.