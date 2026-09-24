Pobreza ciudad por ciudad: dónde supera el 56% y dónde apenas llega al 11%, según el Indec
La pobreza golpea más fuerte en las ciudades chicas: 35% en los aglomerados de menos de 500.000 habitantes contra 31,7% en los más grandes.
El promedio nacional esconde dos países distintos. La pobreza alcanzó al 32,3% de las personas relevadas por la Encuesta Permanente de Hogares durante el primer semestre de 2026, contra el 28,2% de la segunda mitad de 2025, pero el dato agregado dice poco sobre lo que ocurre en cada ciudad.
Concordia, arriba de todo
El registro más severo entre los 31 aglomerados urbanos volvió a corresponderle a Concordia, donde el 56,2% de la población quedó por debajo de la línea de pobreza. Es decir, más de la mitad de la ciudad entrerriana.
Detrás se ubicaron Gran Resistencia, con 48,6%, y dos capitales del litoral que superaron el umbral del 40%: Posadas, con 42,2%, y Corrientes, con 41%. Completan el grupo más golpeado Gran Santa Fe (38,6%), Santiago del Estero-La Banda (38,5%) y La Rioja (38,4%).
El otro extremo de la tabla lo encabeza la Ciudad de Buenos Aires, con apenas 11,1%. La siguen Neuquén-Plottier (19,6%), Mar del Plata (20,4%), Gran Rosario (23,1%) y Río Cuarto (23,6%).
El mapa por regiones
La lectura regional confirma el desbalance territorial. El Noreste es la zona con mayor incidencia, con el 41,5% de su población bajo la línea de pobreza, casi diez puntos por encima del promedio de los aglomerados relevados.
En segundo lugar aparece Cuyo, con 36,7%, seguido por el Gran Buenos Aires (32,1%), el Noroeste (31,5%), la región Pampeana (30,3%) y la Patagonia, que con 28,4% registra el índice más bajo del país.
Pero incluso dentro de cada región las diferencias son notables. El caso más claro es el Gran Buenos Aires: el conjunto arroja 32,1%, aunque esa cifra combina dos realidades opuestas separadas por la General Paz. En los partidos bonaerenses la pobreza llega al 36,9%; en la Ciudad, al 11,1%.
Las ciudades chicas, más golpeadas
El informe deja además un hallazgo que atraviesa toda la geografía: la pobreza pega más fuerte en los conglomerados de menor tamaño. En los aglomerados de menos de 500.000 habitantes alcanzó al 35% de las personas, frente al 31,7% en los de 500.000 o más.
Y la brecha se está ampliando. Respecto del segundo semestre de 2025, el índice subió 3,9 puntos en las ciudades grandes y 4,9 puntos en las chicas, un punto completo de diferencia en apenas seis meses.