Pobreza ciudad por ciudad: dónde supera el 56% y dónde apenas llega al 11%, según el Indec

El promedio nacional esconde dos países distintos. La pobreza alcanzó al 32,3% de las personas relevadas por la Encuesta Permanente de Hogares durante el primer semestre de 2026, contra el 28,2% de la segunda mitad de 2025, pero el dato agregado dice poco sobre lo que ocurre en cada ciudad.

El registro más severo entre los 31 aglomerados urbanos volvió a corresponderle a Concordia, donde el 56,2% de la población quedó por debajo de la línea de pobreza. Es decir, más de la mitad de la ciudad entrerriana.

Detrás se ubicaron Gran Resistencia, con 48,6%, y dos capitales del litoral que superaron el umbral del 40%: Posadas, con 42,2%, y Corrientes, con 41%. Completan el grupo más golpeado Gran Santa Fe (38,6%), Santiago del Estero-La Banda (38,5%) y La Rioja (38,4%).

El otro extremo de la tabla lo encabeza la Ciudad de Buenos Aires, con apenas 11,1%. La siguen Neuquén-Plottier (19,6%), Mar del Plata (20,4%), Gran Rosario (23,1%) y Río Cuarto (23,6%).

La lectura regional confirma el desbalance territorial. El Noreste es la zona con mayor incidencia, con el 41,5% de su población bajo la línea de pobreza, casi diez puntos por encima del promedio de los aglomerados relevados.

En segundo lugar aparece Cuyo, con 36,7%, seguido por el Gran Buenos Aires (32,1%), el Noroeste (31,5%), la región Pampeana (30,3%) y la Patagonia, que con 28,4% registra el índice más bajo del país.

Pero incluso dentro de cada región las diferencias son notables. El caso más claro es el Gran Buenos Aires: el conjunto arroja 32,1%, aunque esa cifra combina dos realidades opuestas separadas por la General Paz. En los partidos bonaerenses la pobreza llega al 36,9%; en la Ciudad, al 11,1%.

Las ciudades chicas, más golpeadas

El informe deja además un hallazgo que atraviesa toda la geografía: la pobreza pega más fuerte en los conglomerados de menor tamaño. En los aglomerados de menos de 500.000 habitantes alcanzó al 35% de las personas, frente al 31,7% en los de 500.000 o más.

Y la brecha se está ampliando. Respecto del segundo semestre de 2025, el índice subió 3,9 puntos en las ciudades grandes y 4,9 puntos en las chicas, un punto completo de diferencia en apenas seis meses.