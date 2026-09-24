Pobreza e indigencia: el Indec difunde este jueves los nuevos datos en medio de pronósticos de aumento

Este jueves, el Indec dará a conocer el dato oficial de pobreza e indigencia correspondiente al primer semestre de 2026 , en medio de expectativas por un posible cambio en la tendencia que se había registrado durante los últimos períodos.

El último informe oficial había mostrado una fuerte reducción de la pobreza , que se ubicó en 28,2% durante el segundo semestre de 2025 , mientras que la indigencia alcanzó el 6,3%. Sin embargo, las estimaciones privadas anticipan que ambos indicadores podrían haber vuelto a crecer durante los primeros seis meses de este año.

Una de las proyecciones corresponde al economista Martín González-Rozada, de la Universidad Torcuato Di Tella , quien calculó una pobreza del 31,4% y una indigencia cercana al 6,9% para el primer semestre.

En la misma línea, el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA estimó que la pobreza había llegado al 30% durante el primer trimestre de 2026 y señaló que el resultado del segundo trimestre podría mostrar un nivel todavía superior.

El nuevo informe permitirá conocer si esas proyecciones privadas se reflejan en la medición oficial y, especialmente, cuántas personas quedaron por debajo de la línea de pobreza y de indigencia durante la primera mitad del año.

De acuerdo con las estimaciones realizadas a partir del cálculo de González-Rozada, el número de personas pobres rondaría los 14,6 millones, mientras que unas 3,2 millones de personas no alcanzarían a cubrir una canasta básica alimentaria.

El dato llegará después de un período marcado por una importante reducción de la pobreza. Durante los primeros seis meses de la actual gestión nacional, el indicador había alcanzado el 52,9%, para luego comenzar un descenso que llevó la medición al 28,2% a fines de 2025.

Ahora, el nuevo informe del Indec será clave para determinar si esa caída tuvo una interrupción durante 2026 y cuál es el escenario social que atraviesa actualmente el país.