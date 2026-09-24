La pobreza en Mendoza subió al 36,9% y alcanzó a casi 400 mil personas

Según los datos del Indec del primer semestre, la pobreza en Mendoza registró una suba de 5 puntos, lo que representa un incremento de más de 50 mil personas.

Este jueves, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó su informe referido a la incidencia de la pobreza y la indigencia en los principales aglomerados urbanos del país durante el primer semestre de 2026. Según los datos, el 36,9% de las personas en Mendoza se encuentran por debajo de la línea de pobreza, mientras que el 7,3% se ubica por debajo de la línea de indigencia.

El dato de pobreza representa una suba respecto al último informe semestral, en donde la misma fue del 31,9% en la provincia, lo que representaba un total de 339.887 personas y 82.328 hogares. Según el último registro, la pobreza en Mendoza alcanzó a 395 mil personas, lo que implica un incremento de 5 puntos en comparación al anterior registro.

Además, la pobreza en Mendoza quedó por encima del número registrado a nivel nacional, en donde alcanzó a 9,7 millones de personas, lo que representa un total del 32,3% del país.