La pobreza subió al 32,3% y alcanzó a 9,7 millones de personas en el primer semestre del 2026

La pobreza volvió a aumentar en los 31 aglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares. En el primer semestre de 2026 alcanzó al 32,3% de las personas, 4,1 puntos porcentuales más que en el semestre anterior. La indigencia también creció y llegó al 7,5% de la población.

El último informe oficial había mostrado una fuerte reducción de la pobreza , que se ubicó en 28,2% durante el segundo semestre de 2025 , mientras que la indigencia alcanzó el 6,3%. Sin embargo, las estimaciones privadas anticipan que ambos indicadores podrían haber vuelto a crecer durante los primeros seis meses de este año.

La pobreza urbana alcanzó a 9.729.000 personas durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En términos de hogares, el 24,4% quedó por debajo de la línea de pobreza: fueron 2.498.000 hogares dentro del universo de 31 aglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

El dato muestra un aumento frente al segundo semestre de 2025. En ese período, la pobreza alcanzaba al 28,2% de las personas y al 21% de los hogares. En el primer semestre de 2026 esos porcentajes pasaron al 32,3% y al 24,4%, respectivamente. Esto representa incrementos de 4,1 puntos porcentuales entre las personas y de 3,4 puntos entre los hogares. El Indec aclaró, sin embargo, que no se observan cambios significativos frente al mismo semestre del año anterior.

El informe vinculó la evolución semestral de los indicadores con la relación entre los ingresos de los hogares y el costo de las canastas utilizadas para determinar las líneas de pobreza e indigencia. El ingreso per cápita familiar promedio aumentó 11,5% respecto del semestre anterior, mientras que la canasta básica alimentaria regional promedio creció 21,4% y la canasta básica total avanzó 19,6%.

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Según el organismo, los ingresos aumentaron menos que las dos canastas durante el período analizado y, como consecuencia, crecieron tanto la tasa de pobreza como la de indigencia. Entre los hogares pobres, el ingreso total familiar promedio se ubicó en $922.755, frente a una canasta básica total promedio de $1.440.395. La brecha entre ambos valores fue de $517.640, equivalente al 35,9%.

El aumento de la indigencia

La indigencia alcanzó al 7,5% de las personas durante el primer semestre de 2026, frente al 6,3% registrado en la segunda mitad de 2025. El aumento fue de 1,2 puntos porcentuales. En números absolutos, 2.249.000 personas estaban por debajo de la línea de indigencia dentro de los 31 aglomerados relevados.

Alf Ponce Mercado / MDZ

Entre los hogares, la indigencia pasó del 4,8% al 5,6% entre ambos semestres, una suba de 0,8 puntos porcentuales. El informe contabilizó 575.000 hogares indigentes. Para ese grupo, la canasta básica alimentaria promedio llegó a $669.098, mientras que el ingreso total familiar promedio fue de $442.443. La diferencia fue de $226.655, con una brecha porcentual del 33,9%.

Casi el 45% de los niños son pobres

Los datos por edad muestran una mayor incidencia de la pobreza entre los grupos más jóvenes. El 44,5% de las personas de entre 0 y 14 años vivía en hogares ubicados por debajo de la línea de pobreza. Entre las personas de 15 a 29 años, el indicador fue del 36,9%, mientras que en el grupo de 30 a 64 años alcanzó el 28,8%.

En la población de 65 años y más, la pobreza afectó al 14,8%. Dentro de la población de 0 a 17 años, el informe indicó que el 45,2% se encontraba en situación de pobreza: el 10,9% era pobre indigente y el 34,3% correspondía a pobres no indigentes.

Menores La mayoría de los pobres en Argentina son niños. Foto: EFE

Las diferencias entre regiones

Por regiones, el Noreste presentó una incidencia de pobreza del 41,5% entre las personas, seguido por Cuyo, con 36,7%. En el Gran Buenos Aires el indicador llegó al 32,1%; en el Noroeste, al 31,5%; en la región Pampeana, al 30,3%; y en la Patagonia, al 28,4%.

Dentro del Gran Buenos Aires, el informe registró diferencias entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los partidos del GBA: la pobreza alcanzó al 11,1% de las personas en la Ciudad y al 36,9% en los partidos bonaerenses incluidos en el relevamiento. En el conjunto de los 31 aglomerados, el primer semestre de 2026 cerró así con una interrupción de la baja observada durante los períodos anteriores y con un aumento semestral de los indicadores de pobreza e indigencia.