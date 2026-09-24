Ni la alimentación ni la terapia: qué es lo que genera más bienestar en la Argentina

OSDE y la Universidad de San Andrés (UdeSA) presentaron el Índice de Bienestar , el primer relevamiento del país que permitirá seguir mes a mes cómo evoluciona la percepción que tienen los argentinos sobre su calidad de vida , además de registrar emociones y hábitos vinculados con el cuidado de la salud.

De acuerdo a la primera entrega, que corresponde a los primeros días de septiembre, los argentinos califican su bienestar con un promedio de 3,34 puntos sobre 5.

El promedio mencionado surge de la calificación que hizo cada participante de diez dimensiones clave: la situación económica, la actividad laboral, las relaciones sociales, la convivencia familiar, la salud física, la salud mental, el tiempo libre, la vivienda, la formación y el sentido de propósito.

La encuesta releva también información sobre las emociones de los participantes y distintos hábitos vinculados con el cuidado de la salud —como la alimentación, el sueño, la actividad física, los controles médicos, el uso de pantallas, la vida social, el consumo de alcohol, el tabaquismo y la práctica de meditación o rezo—, con el objetivo de analizar cómo estos factores se relacionan con los niveles de bienestar registrados.

De esta forma, la iniciativa prevé doce mediciones a lo largo del año . Cada edición se basa en una muestra representativa de aproximadamente 1.000 personas de 18 años o más con acceso a internet, estratificada por región, género, edad y nivel socioeconómico y ponderada según los parámetros del Censo Nacional de Población.

“Mediante este índice, seguiremos la evolución de distintos indicadores relevantes a lo largo del tiempo con el objetivo de tener más datos sobre el bienestar de los argentinos. Aspiramos, así, a entender mejor qué nos pasa como sociedad y a generar insumos para profundizar la indagación y alimentar políticas públicas o privadas”, expresó Lucas S. Grosman, rector de la Universidad de San Andrés.

Los vínculos familiares y personales lideran el bienestar

En lo que compete al mes de septiembre, el 46% de los encuestados dijo que lo que más le satisface en su cotidianidad es su grupo familiar o grupo de personas con la que convive. Por debajo, en el 35%, se encuentran las relaciones con amigos y el círculo social. Asimismo, en 5to lugar, está la salud mental y equilibrio emocional, con un 27%.

Los vínculos personales tienen un rol fundamental en el bienestar.

En los últimos lugares se encuentran la situación laboral y la situación económica. Respectivamente, el 24% y 34% dijo estar nada satisfecho en estas dos categorías.

En este sentido, las tres áreas que son consideradas más importantes para el bienestar general de los argentinos son la situación económica personal, la salud física y la salud mental. En el cuarto puesto está la relación con el grupo familiar.

Cuáles son los hábitos de vida que aumentan el bienestar

En línea los vínculos personales, el índice indicó que reunirse 2 o 3 veces por semana maximiza el bienestar con un pico de 3,66, mientras que la falta de encuentros sociales deprime el índice a un piso de 2,95. Por otro lado, la falta de actividad sexual hunde el bienestar al piso de 3,16, mientras que una regularidad media-alta sostiene los valores más elevados del índice (3,52 a 3,59).

Con respecto a hábitos cotidianos, menos de 6 horas diarias frente a las pantallas sostiene niveles saludables de bienestar, frente a la caída crítica a 3,07 que provoca el exceso de exposición. Asimismo, superar las 8 horas sostiene los valores más altos (3,42), frente a la marcada caída a 2,77 registrada en quienes descansan menos de 6 horas. Además, el contacto diario con el aire libre impulsa el bienestar hacia un score de 3,69, mientras que la falta de este hábito (24%) genera una caída pronunciada.

El tiempo de pantallas influye en el bienestar de los argentinos. Shutterstock

Por otro lado, quienes asisten de manera ocasional a terapia presentan los niveles más bajos de bienestar registrado (3,17), frente a los que nunca asistieron (3,39). Por otra parte, se alcanza el nivel más alto (3,56) en quienes meditan o rezan 1 o 2 veces por semana, comparado con quienes no lo realizan (3,26).

En lo que compete a los hábitos saludables, entrenar de 3 a 4 días por semana eleva el indicador a su valor máximo (3,65), mientras que no hacer actividad sitúa el bienestar en el piso crítico de la muestra (2,95). Asimismo, la calidad de la nutrición diaria es el factor con mayor impacto en el score, mostrando una caída de 1,18 puntos entre los perfiles extremos. También, quienes realizan chequeos médicos preventivos con regularidad registran un puntaje de bienestar superior respecto a quienes postergan sus controles.

Las personas que residen en CABA y GBA presentan los niveles más bajos de bienestar

El Índice reveló que, al descomprimir el promedio nacional de 3, 34, surgen importantes disparidades según el perfil demográfico y los hábitos de vida:

• Nivel Socioeconómico (NSE): Presenta una de las brechas más marcadas del estudio. El segmento de mayor nivel socioeconómico (ABC1) encabeza el bienestar con 3,74 puntos, mientras que las clases con menores ingresos (D1D2) caen al piso de 3,20.

• Brecha Etaria: El bienestar aumenta de forma directamente proporcional a la edad. Los Boomers lideran el indicador con 3,66, en contraste con los Millennials, quienes registran el valor más bajo con 3,15 y concentran los mayores niveles de estrés e incertidumbre.

Existe una brecha generacional a la hora de medir el bienestar. Imagen creada con IA MDZ

• Género: Si bien los promedios globales son muy parecidos entre hombres (3,38) y mujeres (3,36), en septiembre mostraron trayectorias opuestas: el índice en los hombres cayó 0,12 puntos, mientras que en las mujeres subió 0,12 puntos, alcanzando su pico máximo histórico.

Las disparidades se ensanchan cuando se mide en base a las emociones. De acuerdo a los resultados del Índice, las mujeres encuestadas habían sentido un mayor nivel de preocupación (62%), estrés (52%) y dolor físico (46%) en comparación a los hombres que participaron del relevamiento (60%, 42% y 39% respectivamente).

• Disparidad Geográfica: Se percibe una brecha evidente entre el interior del país y el área metropolitana. Las regiones Sur (3,65), NOA (3,44) y NEA (3,61) sostienen los niveles más altos, en tanto que la CABA (2,93) y el GBA (3,32) registran los valores más bajos de la Argentina.