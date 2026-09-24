Adoptá perros y gatos: un municipio lanzó una plataforma para iniciar los trámites

El municipio de Las Heras lanzó una plataforma que facilita los trámites para adoptar perros o gatos en Mendoza. Los detalles.

En el marco del Día Mundial del Perro Adoptado, que se conmemoró este miércoles, Las Heras presentó su plataforma de Adopción Responsable Online, una herramienta del Sistema Integral Municipal de Bienestar Animal (SIMBA) que busca facilitar el encuentro entre perros y gatos que esperan un hogar y familias dispuestas a adoptar.

“Adoptar un animal no es simplemente llevarlo a casa. Es asumir una responsabilidad y entender que estamos incorporando a un ser vivo que necesita cuidado, atención, tiempo y afecto. Desde el municipio queremos facilitar las adopciones, pero también generar conciencia sobre lo que significa asumir ese compromiso”, señaló el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti.

En esa línea, el jefe comunal destacó que detrás de cada adopción hay una decisión que implica valorar y proteger una vida.

Cómo funciona la plataforma para adoptar perros y gatos en Mendoza Para utilizar la herramienta, los vecinos deben ingresar a lasheras.gob.ar, entrar en la sección Veterinaria y hacer clic en el botón “¡QUIERO ADOPTAR!”.

Allí podrán conocer a los animales que esperan una familia a través de fotografías, características e historias, y comenzar el proceso de adopción desde la misma plataforma.