Bienestar felino: cómo hacer feliz a un gato en espacios chicos

Adaptar la vivienda para un gato de departamento implica crear rutas verticales y ofrecerle juguetes que despierten su instinto cazador.

Vivir en un departamento no es un impedimento para que un gato tenga una vida plena y feliz, pero sí exige un compromiso extra por parte de sus tutores. A diferencia de los felinos con salida al exterior, los gatos de interior dependen exclusivamente de su entorno para gastar energía, mantener su agudeza mental y satisfacer sus instintos naturales.

Cuando una mascota pasa todo el día en metros cuadrados limitados sin suficientes distracciones, es común que aparezcan problemas de conducta, estrés, ansiedad o sedentarismo. Para evitarlo, la clave no es el tamaño de la vivienda, sino cómo se la equipa y se estimula al animal.

Aprovechar las alturas y crear rutas verticales Para un gato, el espacio no se mide únicamente en metros cuadrados de suelo, sino también en volumen. Los felinos son animales arborícolas por naturaleza, por lo que necesitan mirar el mundo desde arriba para sentirse seguros y dueños de su territorio.

Una excelente estrategia consiste en habilitar rutas verticales utilizando repisas escalonadas en las paredes, la parte superior de los muebles o rascadores altos de varios pisos. Esto multiplica el espacio disponible para que el animal pueda explorar, estirarse y descansar lejos del bullicio del suelo.

Instalar repisas y rascadores altos multiplica las zonas de exploración en departamentos chicos. SHUTTERSTOCK El poder del enriquecimiento ambiental y el juego El aburrimiento es uno de los peores enemigos del gato de departamento. Para mantener su mente activa, es fundamental incorporar elementos de enriquecimiento ambiental que despierten su instinto cazador: