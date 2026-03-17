Argentina supera el promedio mundial de bienestar en 10 de 12 indicadores

Un estudio internacional reveló que Argentina supera el promedio global de bienestar en 10 de los 12 indicadores que mide el Índice de Florecimiento Seguro, una herramienta que evalúa el bienestar humano desde una perspectiva multidimensional.

Los resultados surgen del Global Flourishing Study, la mayor investigación longitudinal sobre bienestar realizada hasta el momento, que relevó a más de 200.000 personas en 22 países. En el caso argentino, el análisis fue desarrollado por investigadores de la Universidad Austral en colaboración con equipos de Harvard University y Baylor University, y publicado en la revista académica International Journal of Wellbeing.

Según el informe , los adultos argentinos presentan niveles superiores al promedio internacional en dimensiones vinculadas con el bienestar psicológico, las relaciones sociales y el carácter prosocial. Sin embargo, el país queda por debajo del promedio global en los indicadores relacionados con la estabilidad económica y material , lo que refleja mayores preocupaciones por los ingresos y la seguridad financiera.

El estudio incluyó a 6.724 participantes en Argentina y los datos fueron recolectados entre 2022 y 2023 mediante encuestas representativas a nivel nacional. El proyecto prevé realizar un seguimiento longitudinal de los participantes hasta 2027 con el objetivo de comprender cómo evoluciona el bienestar en distintos contextos culturales.

Para medir el bienestar, los investigadores utilizaron el Secure Flourishing Index, que integra cinco dimensiones: bienestar psicológico, bienestar social, carácter y conductas prosociales, salud física y resultados socioeconómicos. En la mayoría de estas áreas, Argentina mostró valores superiores al promedio global.

La investigadora de la Universidad Austral y una de las autoras del trabajo, Claudia Vanney, explicó que el estudio evidencia una “paradoja del bienestar argentino”: altos niveles de florecimiento en las dimensiones personales y relacionales que conviven con fragilidades en el plano socioeconómico.

dia de la felicidad universidad hospital italiano

“Los niveles de florecimiento de los adultos argentinos se ubican por encima del promedio conjunto de los países participantes en las dimensiones de bienestar psicológico, bienestar social y carácter y conducta prosocial”, señaló la especialista.

El efecto socioeconómico

Al mismo tiempo, el informe indica que los indicadores vinculados con resultados socioeconómicos se encuentran por debajo del promedio internacional, lo que sugiere que las preocupaciones materiales y financieras siguen siendo uno de los principales factores de inquietud para la población.

Los investigadores plantean que otros elementos del contexto argentino podrían compensar parcialmente esas dificultades, entre ellos el acceso a la educación y a la salud pública, la cercanía con entornos naturales y ciertos aspectos culturales y religiosos.

En ese sentido, el trabajo también identificó una relación entre religiosidad y mayores niveles de florecimiento. Los adultos que se identifican como cristianos y quienes asisten con mayor frecuencia a servicios religiosos presentan, en promedio, niveles más altos de bienestar en comparación con personas no religiosas con características demográficas similares.

Los resultados del estudio aportan evidencia para el monitoreo del bienestar a nivel poblacional y abren nuevas líneas de investigación sobre los factores que sostienen el florecimiento humano en contextos sociales complejos.