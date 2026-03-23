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A 50 años del golpe de Estado: las efemérides del 24 de marzo que marcaron la historia

El golpe de Estado de 1976 marca la fecha, junto a otras efemérides clave en Argentina y el mundo que ocurrieron un 24 de marzo. Conocé cada acontecimiento.

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La efeméride más importante del 24 de marzo es el 50° aniversario del último golpe de Estado.

La efeméride más importante del 24 de marzo es el 50° aniversario del último golpe de Estado.

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Cada 24 de marzo reúne hechos históricos que marcaron a la Argentina y al mundo, desde hitos políticos hasta figuras clave de la cultura y la ciencia. La fecha también está atravesada por la memoria colectiva, al recordar uno de los períodos más oscuros del país marcados por el golpe de Estado y otros eventos relevantes a nivel global.

https://www.bbc.com/mundo/articles/c4g2y5y056lo
Entre las efemérides del 24 de marzo se destaca el inicio del último golpe de Estado en Argentina.

Entre las efemérides del 24 de marzo se destaca el inicio del último golpe de Estado en Argentina.

Hechos históricos del 24 de marzo

  • 1816: comienza el Congreso de Tucumán

En San Miguel de Tucumán se inician las sesiones del Congreso de Tucumán, que meses después declararía la independencia el 9 de julio.

  • 1905: muere Julio Verne

El autor francés fallece a los 77 años. Fue uno de los escritores más influyentes de su época, reconocido por anticipar avances tecnológicos en obras como Viaje al centro de la Tierra y La vuelta al mundo en 80 días.

  • 1930: nace Steve McQueen

Figura central del cine de Hollywood en los años 60 y 70, protagonizó películas icónicas como Bullitt y El gran escape.

El golpe de Estado de 1976

Se produce el Golpe de Estado en Argentina de 1976, que derroca a Isabel Perón. La junta encabezada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti inicia un período de terrorismo de Estado con miles de desaparecidos.

Otros hechos destacados del 24 de marzo

  • 1980: asesinan a Óscar Arnulfo Romero

El arzobispo de San Salvador es asesinado mientras daba misa, tras denunciar la violencia de grupos paramilitares en El Salvador.

  • 1986: Oscar para La historia oficial

La película dirigida por Luis Puenzo gana el Oscar a mejor film extranjero, abordando el tema de los desaparecidos durante la dictadura.

  • 1999: la OTAN bombardea Yugoslavia

La alianza militar inicia ataques para frenar el conflicto en Kosovo, en una intervención que se extiende durante varios meses.

  • 2002: muere César Milstein

El Premio Nobel argentino fallece a los 74 años. Fue clave en el desarrollo de los anticuerpos monoclonales, fundamentales para la medicina moderna.

  • 2004: acto en la ESMA

El entonces presidente Néstor Kirchner impulsa la creación del Museo de la Memoria en la ESMA y ordena retirar los cuadros de los dictadores.

  • 2016: muere Johan Cruyff

Referente del “fútbol total”, fue una de las mayores leyendas del deporte y símbolo del FC Barcelona.

Qué se conmemora hoy

El 24 de marzo se recuerda en Argentina el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en homenaje a las víctimas de la dictadura.

A nivel global, también se conmemora el Día Mundial de la Tuberculosis, una fecha clave para concientizar sobre esta enfermedad.

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