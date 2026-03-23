A 50 años del golpe de Estado: las efemérides del 24 de marzo que marcaron la historia

Cada 24 de marzo reúne hechos históricos que marcaron a la Argentina y al mundo, desde hitos políticos hasta figuras clave de la cultura y la ciencia. La fecha también está atravesada por la memoria colectiva, al recordar uno de los períodos más oscuros del país marcados por el golpe de Estado y otros eventos relevantes a nivel global.

En San Miguel de Tucumán se inician las sesiones del Congreso de Tucumán, que meses después declararía la independencia el 9 de julio.

Entre las efemérides del 24 de marzo se destaca el inicio del último golpe de Estado en Argentina.

El autor francés fallece a los 77 años. Fue uno de los escritores más influyentes de su época, reconocido por anticipar avances tecnológicos en obras como Viaje al centro de la Tierra y La vuelta al mundo en 80 días.

Figura central del cine de Hollywood en los años 60 y 70, protagonizó películas icónicas como Bullitt y El gran escape.

Se produce el Golpe de Estado en Argentina de 1976, que derroca a Isabel Perón. La junta encabezada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti inicia un período de terrorismo de Estado con miles de desaparecidos.

Otros hechos destacados del 24 de marzo

1980: asesinan a Óscar Arnulfo Romero

El arzobispo de San Salvador es asesinado mientras daba misa, tras denunciar la violencia de grupos paramilitares en El Salvador.

1986: Oscar para La historia oficial

La película dirigida por Luis Puenzo gana el Oscar a mejor film extranjero, abordando el tema de los desaparecidos durante la dictadura.

1999: la OTAN bombardea Yugoslavia

La alianza militar inicia ataques para frenar el conflicto en Kosovo, en una intervención que se extiende durante varios meses.

2002: muere César Milstein

El Premio Nobel argentino fallece a los 74 años. Fue clave en el desarrollo de los anticuerpos monoclonales, fundamentales para la medicina moderna.

2004: acto en la ESMA

El entonces presidente Néstor Kirchner impulsa la creación del Museo de la Memoria en la ESMA y ordena retirar los cuadros de los dictadores.

2016: muere Johan Cruyff

Referente del “fútbol total”, fue una de las mayores leyendas del deporte y símbolo del FC Barcelona.

Qué se conmemora hoy

El 24 de marzo se recuerda en Argentina el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en homenaje a las víctimas de la dictadura.

A nivel global, también se conmemora el Día Mundial de la Tuberculosis, una fecha clave para concientizar sobre esta enfermedad.