Florencia Guerra Sodero pidió disculpas, cerró sus redes y ahora reaparecieron antiguos mensajes: "Que lloren los judíos"
Florencia Guerra Sodero pidió disculpas tras ser apartada del pádel. La polémica reavivó otros mensajes antisemitas que había publicado en redes.
La jugadora de pádel Florencia Guerra Sodero quedó en el centro de la polémica tras publicar el mensaje “Excepto judíos: ustedes no son bienvenidos”. Después de que fuera apartada preventivamente de la competencia, volvieron a circular otros comentarios antisemitas que había escrito en redes sociales.
En las últimas horas, Guerra Sodero publicó un descargo en el que pidió disculpas y luego cerró sus cuentas personales. Entre los mensajes que resurgieron hay publicaciones de 2025 dirigidas contra la comunidad judía.
Los antecedentes de Florencia Guerra Sodero
Entre esos comentarios figuran las frases “¿Quién será el judío que se quede con el peaje de todas las rutas?” y “Y que lloren los judíos”. Esta última fue escrita en respuesta a imágenes de la misa celebrada en la Catedral Metropolitana en homenaje al fallecido papa Francisco. Los posteos volvieron a circular a raíz de la controversia por su mensaje sobre el torneo de pádel.
En otra ocasión, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) había condenado al diputado Nicolás Massot por banalizar la Shoá. Guerra Sodero respondió a esa publicación: “Qué cansada me tienen estos hijos de puta”.
El descargo y las disculpas de la jugadora
Tras la repercusión del caso, Guerra Sodero difundió un comunicado en Instagram en el que pidió disculpas a la “comunidad judía, a las autoridades deportivas, a las instituciones comunitarias y a la opinión pública”. Allí reconoció que, mientras invitaba a sus seguidores a participar de la elección de una remera, cometió “un acto abiertamente discriminatorio” al excluir explícitamente a integrantes de la comunidad judía.
La jugadora admitió, además, que no se trató de una expresión aislada. “Admito la gravedad de esta conducta, de carácter recurrente y antisemita”, señaló. También sostuvo que sus palabras son incompatibles con los valores de respeto, dignidad e integración que deben acompañar a quien representa al país. “No existen excusas ni justificativos para mis palabras”, agregó.
Por último, Guerra Sodero afirmó que lamenta “profundamente el daño, el dolor y la indignación generados” y asumió la responsabilidad por sus actos. También se puso a disposición de la DAIA y de otras autoridades de la comunidad judía para realizar tareas comunitarias, capacitaciones o actividades de sensibilización. Según expresó, busca reparar el daño y educarse en la lucha contra la discriminación.