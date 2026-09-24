Florencia Guerra Sodero pidió disculpas, cerró sus redes y ahora reaparecieron antiguos mensajes: "Que lloren los judíos"

La jugadora de pádel Florencia Guerra Sodero quedó en el centro de la polémica tras publicar el mensaje “Excepto judíos: ustedes no son bienvenidos”. Después de que fuera apartada preventivamente de la competencia, volvieron a circular otros comentarios antisemitas que había escrito en redes sociales.

En las últimas horas, Guerra Sodero publicó un descargo en el que pidió disculpas y luego cerró sus cuentas personales. Entre los mensajes que resurgieron hay publicaciones de 2025 dirigidas contra la comunidad judía.

Los antecedentes de Florencia Guerra Sodero Entre esos comentarios figuran las frases “¿Quién será el judío que se quede con el peaje de todas las rutas?” y “Y que lloren los judíos”. Esta última fue escrita en respuesta a imágenes de la misa celebrada en la Catedral Metropolitana en homenaje al fallecido papa Francisco. Los posteos volvieron a circular a raíz de la controversia por su mensaje sobre el torneo de pádel.

Los comentarios antisemitas que había hecho la jugadora de pádel. En otra ocasión, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) había condenado al diputado Nicolás Massot por banalizar la Shoá. Guerra Sodero respondió a esa publicación: “Qué cansada me tienen estos hijos de puta”.

El descargo y las disculpas de la jugadora Tras la repercusión del caso, Guerra Sodero difundió un comunicado en Instagram en el que pidió disculpas a la “comunidad judía, a las autoridades deportivas, a las instituciones comunitarias y a la opinión pública”. Allí reconoció que, mientras invitaba a sus seguidores a participar de la elección de una remera, cometió “un acto abiertamente discriminatorio” al excluir explícitamente a integrantes de la comunidad judía.