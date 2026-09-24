Feria del Libro en Mendoza: cuándo comenzará la recorrida por los departamentos

La Feria del Libro en Mendoza llega en octubre y son miles los interesados en seguir el cronograma completo. Las fechas y detalles.

Del jueves 1 al domingo 11 de octubre, el Espacio Cultural Julio Le Parc será la sede central de esta nueva edición de la Feria del Libro, que este año estará dedicada a la literatura infantil y juvenil. Además, como es costumbre, habrá recorridas por los departamentos de toda la provincia. Las fechas a tener en cuenta.

Consolidada como uno de los encuentros culturales y literarios más relevantes del oeste argentino, la Feria del Libro reúne año a año a autores, editoriales, librerías, artistas y lectores en el Espacio Cultural Julio Le Parc, promoviendo la producción editorial y fomentando el acceso a las letras en la provincia.

Entre los escritores destacados se presentarán Flor Sichel, César González, REP, El Bruno, Freddy Vivas, Viviana Rivero, Santiago Speranza, Hernán Casciari, Dolores Reyes, Nina Ferrari, Bárbara Di Rocco, Martín Kohan, Rocambole, Mariano Echenique, Claudina Kutnowski, Felipe Pigna y Agustina Bazterrica.

Además, en las salas del Le Parc habrá artistas de la talla de Víctor Heredia, Fernando Cabrera y Juan Quintero, Jairo, Laura Azcurra y Eduardo Guajardo, entre otros.

Se sucederán más de 200 presentaciones de libros de autores locales que llegaron por la convocatoria lanzada por la Subsecretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE de la Provincia de Mendoza. La selección de esos proyectos estuvo a cargo del equipo de Producción de la Feria del Libro.